Başkan Erdoğan'dan dost ülkelere çağrı: Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinden gelen kadınlar, İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın yöresel kıyafeti nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek vermek için toplantıya katıldı. Geleneksel kıyafetleriyle salonda yerlerini alan kadınlar, Akgün'e yönelik sözlere tepki göstererek dayanışma mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısına davet ettiği Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ve beraberindeki 100 kadın Meclis'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

* Anadolu kadınının asırlardır gururla taşıdığı yazmasına, şalvarına dil uzatanlarla, milletimize tepen bakan, hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum.

* Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık ve yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik, etmeyeceğiz.

* Milletten alınan yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçi, şalvarlı bir kadın olarak ait olduğu ilçede görev yapmaktadır. 28 Şubat artığı bu kişinin bu faşizan, bu ukala, kibirli ve alçak davranışı bugün bir kez daha lanetliyorum.

* Yıllarca başörtülü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma oranlarını gasp edenlerle, Anadolu kadınlarının asırları boyunca gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizi bilinmesini istiyorum.

* Bu ülkede yasakçı zihniyete göz yummadık, yummayacağız. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.

* Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyaret gerçekleştirdik. Güncel meseleleri istişare ettik. Toplam 12 anlaşmayla döndük.

* Yenilenebilir enerji alanında Suudi Arabistan'la imzaladığımız anlaşma stratejik öneme sahiptir. Bu anlaşmaya göre Suudi şirketleri Türkiye'de toplam 5 bin megawatt gücünde güneş ve rüzgar santralleri inşa edecek.

* Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis ülkemizde olacak. Yarın Sırbistan Başbakanı Sayın Vučić Ankara'ya gelecek. Önümüzdeki pazartesi ve salı günleri ise inşallah Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Etiyopya'yı ziyaret edeceğiz. Dünyada ve bölgemizde tabiri caizse bir Türkiye rüzgârı esiyor.

* Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.

* Bilinen, bilinmeyen, görünen, görünmeyen temaslarımızın temel gayesi bölgesel barışa katkı sunmaktır.

* Aynı kıbleye yönelen Suriyeli kardeşlerimizin birlik içinde aydınlık geleceklerini omuz omuza inşa etmesi bizim samimi arzumuzdur. Orada akan kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Tıpkı aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layıktır.

* Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Orada kan her damla kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir.

* Artık Suriye'nin kaynaklarının, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin şehirlerin altında tünel kazmaya değil, Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir.

* Suriye'de kalıcı barışın yol haritası belli. Taraflar eski hatalarını tekrar etmemeliler.

* Türkiye, bölgesinde nüfus arayışında değildir, tahakküm peşinde değildir, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz.

* Halep'le birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar Kobanili yavruların da yüzlerinde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriyeli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmayacağız.

ERDOĞAN'DAN ÖZEL'E SURİYE TEPKİSİ

* Suriye konusunu istismar etmek suretiyle milli birlik ve diriliğimizi kundaklamayı amaçlayan bu rezil siyasetin koçbaşlığını ise ana muhalefetin genel başkanlık koltuğunda oturan zat ile yoldaşları yapmaktadır.

* Bunların (muhalefet) vicdansızlıklarını gördükçe onlar adına biz hicap duyuyoruz. Benim milletim bu istismarcıların gerçek niyetini artık çok net görüyor. Benim Kürt kardeşim oynanan oyunları artık çok net görüyor.

* Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla ve asla değişmiyor.

* Lafa gelince Türkiye'yi yönetmeye talipler ancak ne kendilerini ne de CHP'yi yönetebiliyorlar. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlarıma da sabır versin.

* Durum öyle yere vardı ki millet son günlerde dizi izlemeyi bıraktı, her akşam çayı, çekirdeği alıp CHP'nin skandallarını seyretmeye başladı.

* Evi yıkılan, iş yeri yıkılan depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız demiştik, Allah'a sonsuz hamt olsun ki ahdimize sadık kaldık.

* Depremzedelere ahdimize sadık kaldık. Deprem bölgesinde toplam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık.

* Meydanlarda 'bedava ev' sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez.

* Kendi yeteneksizliğinizi devlete çamur atarak kapatma yoluna gitmezsiniz. Ama bunlar (muhalefet) ne taş üstüne taş koymayı, ne edebince susmayı biliyor. Polemikle, laf cambazlığıyla günü kurtarmaya çalışıyorlar.

* 3 yıl sonra bile -cek'li, -cak'lı cümleler dışında somut projeleri olmayanların, iktidarımıza dil uzatması sadece hadsizlik değil, edepsizliktir.

* Ülkemizde son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hele hele milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik.

* Yaptığımız 455 bin afet konutunun tüm alt yapı bedellerini biz karşılıyoruz. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza %50 indirim yapıyoruz. Böylece alt yapı dahil konut fiyatlarının %65'ini devletimiz ödüyor, dahası iki yıl ödeme almayacağız.

* 3+1 (afet) konutlarımız için ayda 8.750 lira taksit ödenecek, bu fiyat değişmeyecek. 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak. Ödemeler, anahtarlar teslim alındıktan iki yıl sonra başlayacak

* Yaklaşık 16 aydır gizli-açık çeşitli sabotaj girişimlere rağmen hamdolsun süreci (Terörsüz Türkiye) başarıyla yürüttük.

* Biz AK Parti olarak ilk günden olduğu gibi mesuliyet bilinciyle hareket edeceğiz. Ülkemize sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları bulan bu sorunun kalıcı biçimde çözülmesi için gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Terörü kalıcı şekilde bitireceğiz.