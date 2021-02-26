Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'daki darbe girişimi hakkında ilk açıklama

26 Şubat 2021 Cuma 14:48 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 15:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şu anda Ermenistan'daki darbe girişimi... Biz biliyorsunuz darbeinin her türlüsüne karşıyız. Burada açıkça söylemem lazım, askeri devreye girmek sureytiyle burada bir darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir birşey değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Paşinya'nı zaten halk kendisi alaşağı getirecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca darbeye bakışımız farklıdır.

Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi kabinenin önüne gelecek. Müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne denli olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz. Burada özellikle lokantalarla kafeteryalarla ilgili otellerle ilgili ne gibi adımlar atarız bütün bunların kararını pazartesi kabine toplantısında alacak ve yapacağım açıklamada tüm halkıma ifade edeceğim.

KANAL İSTANBUL: HER TÜRLÜ ADIMI ATMIŞ BULUNUYORUZ

Her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bu benim çılgın proje diye ifade ettiğim bir projedir. Projemiz alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi biz Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak süreciyle hayata geçireceğiz. Dünya bu projeyi hayran hayran izleyecek.



"İSTANBUL'DA ÇÖP DAĞLARI YÜKSELMEYE BAŞLADI"

İstanbul'da çöp dağları yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler neden temizlenmiyor? İstanbul halkı yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?

