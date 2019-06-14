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Başkan Erdoğan'dan Esed rejimine net mesaj: Gereğini yaparız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan ziyareti öncesi havalimanında soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan, 'Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız' dedi.

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Başkan Erdoğan, Tacikistan'a hareketi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
 
İDLİB GÖRÜŞMELERİMİZ GÖÇ DALGASINI ÖNLEDİ
 
Çok ciddi bir göç dalgası İdlib'ten ülkemize doğru gelebilirdi. Bizim ağırlıklı olarak Rusya ile yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi, gerek Astana süreçleri ve ikili yaptığımız görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. İşte son olarak bir de karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir silahların sustuğu bir an oldu. Arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Tabi sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözetliyoruz.
 
REJİM DEVAM EDERSE SESSİZ KALMAYIZ
 
Şehitlerimiz oldu. Bunların tabi bedelini karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırı vs. devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız. Biz barışın egemen olmasını istiyoruz. Varil bombası, fosfor bombası bu saldırılar devam ederse sessiz kalamayız. Çünkü biz bölgede artık halkın sesine kulak veriyoruz. Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz ne diyor. Adana mutabakatını bir kenara koyamayız. Bu bölgeyi karıştıran terörist örgütlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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