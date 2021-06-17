Başkan Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: Biden'a bunu söyledim...

17 Haziran 2021 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 14:34

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı, genel bir değerlendirme yaptı..

Bir gazetecinin, "F-35 konusunda Türkiye'nin görüşlerinin değişmediğini Biden'a ilettiğinizi ifade ettiniz. ABD'nin F-35 konusunda görüşü değişti mi? Biden'dan aldığınız net yanıt ne oldu?" sorusuna ilişkin cevap veren Başkan Erdoğan'ın değerlendirmesi şöyle;

"Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık. Yakın markajda işleri takip etmemiz lazım. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız. Savunma sanayisi ile ilgili tüm konuları, müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Savunma Sanayii Başkanımız muhataplarıyla görüşmek suretiyle bu süreci yürütecekler."