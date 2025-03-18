Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi: Netanyahu'nun soykırım politikasına ''dur'' denmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye başlattığı katliam sonrası yoğun diplomasi trafiği başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile peş peşe bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

"ULUSLARARASI TOPLUM ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPMALI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.