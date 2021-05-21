Başkan Erdoğan: Dünyanın, bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu bilmesi lazım

21 Mayıs 2021 Cuma 12:18 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu.

İsrail'e eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım" dedi.

"Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur" ifadelerini kullandı.