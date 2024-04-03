İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8881
  • EURO
    34,7289
  • ALTIN
    2350.94
  • BIST100
    9001.74
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı arayarak tebrik etti.

IHA3 Nisan 2024 Çarşamba 22:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Halit Doğan'a tebrik telefonu
ABONE OL

AK Parti Samsun İl Başkanlığında İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Halit Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi. Erdoğan da Başkan Doğan'a tebriklerini iletirken, Samsun halkına da şükranlarını sundu.

ERDOĞAN: "BİZLERE YÜZÜMÜZE AĞARTACAK İMKANLAR SAĞLADINIZ"

Karadeniz'deki büyükşehirlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halit kardeşim, il başkanımız, ilçe başkanlarımız. Hep birlikte bu zaferde emeği olan kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Karadeniz sahilinde gerek Samsun, gerek Ordu, gerek Trabzon, büyükşehirler olarak söylüyorum; hakikaten bizlere yüzümüze ağartacak imkanlar sağladınız. Bundan dolayı sizleri özellikle tebrik ediyorum. Tabii ki bundan sonrası hizmette başarı. İnşallah bunu göreceğiz" dedi.

Halit Doğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşılık teşekkür ederek, başarı sözü verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • başkan erdoğan
  • Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.