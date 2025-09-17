Başkan Erdoğan'dan Hitler özentisine net mesaj: Kudüs üzerindeki hakkımızdan geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yerleşkenin ülkemiz, milletimiz ve devletimizin köklü diplomasi geleneği için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum

Bir süredir bakanlığımızı üstlendiği görevlerin ve temsil ettiği misyonun ağırlığına uygun modern bir yerleşkeye kavuşturmak istiyorduk, nasip bugüneymiş

334 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan yerleşkemiz Protokol Bloğu, Ofis Yapıları, Konferans merkezi olmak üzere 3 ana kısımdan oluşuyor. Bunun 203 bin metrekaresi toprak üstü 131 bin 500 metrekaresi ise toprak altı hacimleri kapsıyor

Başkent Ankara'ya yeni bir silüet Türkiye'ye dış ilişkilerde güçlü bir mimari temsil kazandırmayı hedefledik. Ülkemizin küresel duruşunu yansıtan güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin şehrimizin simgelerinden biri olacağına inanıyorum

Bu proje inşallah Dışişleri Bakanlığımızın gurur tablosu olacak, şehrimizde yıldız misali parlayacaktır

İçinde bulunduğumuz bölgede her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz. Hükümet olarak tüm bu krizleri, çatışmaları ve belirsizlikleri milletimizin âli menfaatlerine halel getirmeden başarıyla yönetmenin gayretindeyiz

Dost düşman fark etmeksizin artık herkes görmüş ve kabullenmiştir, Türkiye güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir. Bizim boş lafla, ucuz polemikle işimiz olmaz.

Türkiye hem içeride hem bölgesinde kendi oyunun kurma ve bunu kimin ne dediğine bakmadan uygulama kudretine sahip bir ülkedir

Gerilimden beslenenlerin, bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de, yarın da inşallah dimdik ayakta duracağız

DOĞU KUDÜS ÜZERİNDEKİ HAKKIMIZDAN GERİ ADIM ATMAYIZ

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlerin, coğrafyamızda istikrarsızlığı körükleyenlerin karşısında bugün de yarın da dimdik ayakta duracağız

İsrail'in vahşi saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'li mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez

Faili ister örgüt ister devlet olsun, terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir. Bölgemizi esir alan bu 'kanlı kilit' inşallah eninde sonunda kırılacaktır

Zulümle, soykırımla masum çocukların hayatları pahasına güvenli bir gelecek inşa edeceklerini zannedenler kaybedecek, döktükleri kanda boğulacaklardır

Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek

Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız