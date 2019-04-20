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Başkan Erdoğan'dan İBB meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanları ile toplantı gerçekleştirdi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım,  Mehmet Özhaseki, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı. Erdoğan basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili AK Parti'den fotoğraf paylaşıldı.

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