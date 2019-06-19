Başkan Erdoğan Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği programında konuştu.

Başkan Erdoğan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın ortak yayın öncesi görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yarın medyada çok daha önemli bir şey göreceksiniz. Bu televizyon programı öncesi moderatörle nerede, nasıl buluştular, bunu göreceksiniz." diyen Başkan Erdoğan, "Son günlerde CHP'nin ve sosyal medya tetikçilerinin milletimizi bölmeye yönelik bir nefret siyaseti güttüğünü görüyoruz. Özellikle Karadenizli kardeşlerimizi hedef alan, ahlaksız bir iftira kampanyası yürütülüyor." ifadelerini kullandı.