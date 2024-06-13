İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3068
  • EURO
    35,0892
  • ALTIN
    2400.98
  • BIST100
    10390.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazetecinin provokasyonuna tepki: Başını sallama
Politika

Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazetecinin provokasyonuna tepki: Başını sallama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol gazetecinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş provokasyonuna 'Bir basın mensubunun bu teröristleri savunuyor olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama ben sallamıyorum' ifadeleriyle tepki gösterdi.

13 Haziran 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazetecinin provokasyonuna tepki: Başını sallama
ABONE OL

Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenlen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSPANYOL GAZETECİNİN PROVOKASYONUNA TEPKİ: BAŞINI SALLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol gazetecinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kararları yargı verir. Osman Kavala olsun kim olursa olsun hukuk neyi emrediyorsa onu yerine getiririz. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunuyor olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.