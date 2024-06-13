Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazetecinin provokasyonuna tepki: Başını sallama

Madrid'de İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenlen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSPANYOL GAZETECİNİN PROVOKASYONUNA TEPKİ: BAŞINI SALLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol gazetecinin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş provokasyonuna sert tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde kararları yargı verir. Osman Kavala olsun kim olursa olsun hukuk neyi emrediyorsa onu yerine getiririz. Bir basın mensubunun bu teröristleri savunuyor olması bizi ciddi manada üzmektedir. Başını sallama ben sallamıyorum. Bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum" dedi.

