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Politika

Başkan Erdoğan'dan 'Kalkınma Yolu' mesajı: Tüm bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 16:20 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan 'Kalkınma Yolu' mesajı: Tüm bölgenin istikrarına önemli katkı sağlayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN, IRAK KÜRT BÖLGESEL YÖNETİMİ BAŞKANI BARZANİ'Yİ KABULÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile işbirliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Erdoğan, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini iletti.

Erdoğan, Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı bir anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını ifade etti.

Giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekun bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını belirtti.

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin, tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

İçinde bulunulan bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik işbirliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını kaydetti.

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