Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan oturumundan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili soruya cevap veren Başkan Erdoğan, 'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor'
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 23 Nisan oturumundan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı' konusunda "Bu insanların birikmiş bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca incelemek, düşünmek lazım. Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum: 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecek ise gitmeyeyim' derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım."
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