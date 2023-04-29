Başkan Erdoğan'dan kirli pazarlığa tepki: Bay Bay Kemal kapalı kapılar ardında Kandil ile ne görüştün?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitingde, efeleriyle, efsaneleriyle, Çaka Bey'den Gazi Mustafa Kemal'e gazileri, yiğitleri, şehitleriyle maruf İzmir'in tüm hanelerindeki vatandaşlara selamlarını iletti.

Son birkaç gündür doktorlarının tavsiyesiyle şehir programlarına katılmadığını anımsatan Erdoğan, Ankara'dan canlı bağlantıyla iştirak ettiği programlarının olduğunu söyledi.

"GENÇLİK KİMİNLE NEREDE, NASIL YÜRÜYECEĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Öğle üzeri İstanbul'da TEKNOFEST'te gençlerle buluşarak yeniden milletle ruberu programlara döndüğünü dile getiren Erdoğan, "İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini iyi biliyor." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından da soluğu İzmir'de aldık. Ne diyor Dadaloğlu? 'Yürü yiğit yürü yolundan kalma, her yüze güleni dost olur sanma, ölümden korkup da sen geri durma, yiğidin alnına yazılan gelir.' Öyle mi? 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla, alnımıza ne yazılmışsa onun geleceği inancıyla yürüyerek bugünlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık, terör örgütlerinin saldırılarından ürkmedik. Terör örgütleriyle, parlamento içinde bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde, kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştü? Şunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Öyleyse bu seçim, 14 Mayıs, bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Öyleyse kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam."

Erdoğan, mitinge katılımın muhteşem olduğunu, İzmir'in kararını verdiğini, gereğini yapacağına da inandığını ifade etti.

"SEN İZMİR'İ ÇÖPTEN, ÇAMURDAN, ÇUKURDAN KURTARAMADIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İzmir daha iyisine layık." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi sende. Öyle mi? Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? Öyle değil mi? Peki İzmir'e AK Parti iktidarının getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? Biz İstanbul'dan İzmir'e kaç saatte geliyorduk? 7,5 saatte. Şimdi 3 saat 15 dakika. Öyle mi? Hatta şurada Manisa ile İzmir arası o geçitler neydi? Açtık yolları. Oradan rahatlıkla artık Manisa ile İzmir arasını açtık mı? Niye? İzmir'e bu güzellikler yakışırdı da onun için. Bunları yapan biziz, bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz neydi? Dedik ki 'İzmir'e bu havalimanı olmaz.' Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? Bay bay Kemal sen neredeydin ya? Bunu biz yaptık. Çünkü İzmir'e bu yakışırdı. İzmir'de stadyumlar noktasında sıkıntılar vardı. Stadyumları yaptık mı? Gençliği bu stadyumlarla hareketlendirdik mi? 'Daha iyisine layık diyorsun' ya. Ne varsa yaptık, hala yapıyoruz, yapacağız. Sağlıkta da yaptık mı, yapıyor muyuz? Biz ne gerekirse yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten, çamurdan, çukurdan kurtaramadın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın yardımına, aziz milletin desteğine güvenerek hep mücadele ettiklerini, çalıştıklarını söyledi.

Kaderin üstündeki kadere teslim olarak daima yollarına devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, geçen 20 yılda ülkenin hanesine asırlara bedel demokrasi ve kalkınma kazanımlarını bu sayede yazdırdıklarını vurguladı.

Dün Hasan Tahsin'in tabancayla yürüttüğü mücadelenin bugün Akıncı, Kızılelma, TCG Anadolu, Altay ve Atak ile devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin, her zaman bu fırsatı yakalayamazsınız. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki 'finali burada yapalım.'" ifadesini kullandı.