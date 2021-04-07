Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 tedbirleriyle ilgili açıklama

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:18 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 15:41

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Türkiye için güven ve istikrar" diyerek inandığımız yolda yürüyeceğimizi milletimize gösterdik.

- Az önce Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor ve pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun diyorum.

- Tüm kalbimizde ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. 21. yüzyılın lider ülkesi hedefine ulaşacağımız bir dönem olacaktır. Türkiye için bu vizyon bir rüya olmanın ötesinde somut bir hedefe dönüşmüştür. Demokrasimizi güçlendirerek, altyapımızı kurarak, insan gücümüzü geliştirerek önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak buraya kadar geldik. Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık.

- Bunları söylerken madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelmiyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Her seviyede bu değişimi adım adım hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz bu süreçte yanlış insanlarla, yöntemlerle karşılaştığımız da oluyor. Asla yanlışı savunmuyor, hemen gereğini yerine getiriyoruz. Tespit ettiğimiz eksikleri, aksaklıkları, hatta hataları telafi yoluna gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz.

- (Kovid-19 tedbirleri) Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır.

- Türkiye'nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını tümüyle yenmesi önemli değildir. Aslolan, yakın insani ve ticari ilişki içinde olduğumuz coğrafyalar başta olmak üzere, dünyadaki genel iyileşmenin gerisinde kalmamak, hatta mümkünse önünde gitmektir.

Şayet biz, ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısta başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içeride yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz.

"(Kılıçdaroğlu) Sorun, bu zatın vaatlerinin dibinin delik olması."