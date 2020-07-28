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Politika

Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı öncesi önemli uyarı: Milletimden rica ediyorum

Başkan Erdoğan, 'Koronavirüse bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum.' dedi.

28 Temmuz 2020 Salı 12:36 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik maske mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım

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