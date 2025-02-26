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Politika

Başkan Erdoğan'dan kuvvet komutanlarını tehdit eden Özel'e sert tepki: Haddini bileceksin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özel'e tepki göstererek, 'Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi, hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Milli Savunma Bakanlığı dahil komuta kademesi Özel'e dava açacak. Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi. Yoksa Bay Kemal'i götüren çanlar onun için de çalacak.' dedi.

26 Şubat 2025 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan kuvvet komutanlarını tehdit eden Özel'e sert tepki: Haddini bileceksin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

Pazar günkü kongremizi müteakip ilk il başkanları toplantımızın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Her kongremiz yasal zorunluluk ötesinde anlam ve önemin ötesindedir. Her kongremiz yeni bir başlangıcı ifade eder. Büyük kongremiz başta olmak üzere 8. Olağan Kongremiz yeni kapılar açtığını zamanla daha net göreceğiz. Partimiz, ittifakımız ve en nihayetinde ülkemiz açısından bir şahlanış dönemi olacak. 3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

Biz kuruluşundan itibaren istişare ve ortak aklı siyasetinin merkezine yerleştirmiş bir kadroyuz. AK Parti çatısında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda ülkemiz ve partimize dair konuları önce halkımıza danışıp yol haritamızı şekillendirdik. Kongre çalışmalarımızda da gözümüzü kulağımızı milletimizden ayırmadık. Tekliflerini dikkatle dinledik, uyarılarını hassasiyetle not ettik. Özel görüşmelerde dostlarımızın fikirlerini öğrendik. Partinin yetkili organlarında meseleleri enine boyuna tartıştık. İç muhasebemizi cesur ve samimi şekilde yaptık. Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Yol haritamız çerçevesinde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

Yeni arkadaşlarımızın heyecanı, şevki ve birikimi eski arkadaşlarımızın tecrübesi ile buluşturan kuşatıcı kadro oluşturduk. Bayrak yarışı havasında alnımızın akıyla tamamladık. AK Parti siyasete dair her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını ortaya koydu. 8. Olağan Kongre sürecimiz Türk siyasetine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleşti. Kongre sürecimizin başarı ile icrasında görev alan kardeşlerime teşekkür ediyorum

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Bahçeli'nin komgremize gönderdiğini önmeli semboller içeren anlamlı çiçek aranjmanı da bizi memnun etmiştir, mutlu etmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

YAMYAMLIK FIŞKIRIYOR

Kurultaylarından tahsillerine kadar her yerden ya usulsüzlük ya da yolsuzluk ya da yamyamlık fışkırıyor. Bundan daha kötü ne olabilir dedikçe, daha utanç verici bir skandal patlak veriyor.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: AYAKLARINI DENK AL

Başkomutan olarak sana sesleniyorum. Ayaklarını denk al, denk almazsan den getirmesini biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atamazsın. Haddini bileceksin.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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