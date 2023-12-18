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  • Başkan Erdoğan'dan Macaristan'a kritik ziyaret! 18 Aralık tarihinin seçilmesi tesadüf değil
Politika

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'a kritik ziyaret! 18 Aralık tarihinin seçilmesi tesadüf değil

Başkan Erdoğan bugün Macaristan'a gidiyor. Ziyarette küresel sorunlar, ticaretin 6 milyar dolara çıkması, doğalgaz anlaşmaları gündeme gelecek. Macaristan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının 100. yıldönümünde gerçekleşecek ziyarette Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Novak ve Başbakan Orban ile görüşme gerçekleştirecek. Ağustos ayında yapılan anlaşma ile gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğalgaz ihraç etmesi planlanıyor.

18 Aralık 2023 Pazartesi 08:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'a kritik ziyaret! 18 Aralık tarihinin seçilmesi tesadüf değil
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Başkan Erdoğan, bugün Macaristan'da olacak. Ziyaret için 18 Aralık tarihinin seçilmesi tesadüf değil. 18 Aralık 1923'te Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrası kesilen diplomatik ilişkiler, İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden kurulmuştu. Bu anlaşmanın 100'üncü yıldönümündeki ziyarette bölgesel ve küresel siyasi, diplomatik ve ekonomik meseleler masaya yatırılacak. Bu yılın 10 aylık döneminde 3.3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek. Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da gerçekleştirilecek. İki ülke arasında en önemli gündem maddelerinden biri ise enerji alanında atılacak önemli adımlar.

Bu yıl Türkiye ile Macaristan doğal gaz ihracat anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre, gelecek yıldan itibaren Türkiye'nin Macaristan'a doğal gaz ihraç etmesi planlanıyor. İki ülke ayrıca Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz altyapısının ve doğal gaz depolama tesislerinin kullanılması konusunda da işbirliğinde bulunması öngörülüyor. Türkiye, TürkAkım Boru Hattı aracılığıyla Macaristan'a gönderilen Rusya gazı için bir transit ülke konumunda bulunuyor. Bu noktada, gelecekte daha büyük hacimlerde Azerbaycan ve potansiyel olarak Türkmenistan'dan spot ve uzun dönemli sözleşmelerle yapılacak gaz ithalatının Macaristan'a ulaştırılmasının da bu anlaşmaya katkı sağlayabileceği düşünülüyor. İki ülkenin ziyarette 16 belgeye imza atması bekleniyor.

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