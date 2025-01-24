Erdoğan, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Millet olarak Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangında yitirilen canların derin üzüntüsünün yaşandığını belirten Erdoğan, aralarında aile dostlarının evlatlarının ve torunlarının olduğu 78 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz etti.

Çarşamba günü Bolu'da bazı vatandaşların cenaze namazlarına iştirak ettiklerini, yangında hayatını kaybedenleri dualarla, Fatihalarla son yolculuklarına uğurladıklarını ifade eden Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

Erdoğan, 51 yaralıdan 43'ünün taburcu edildiğini, kalan 8 kişinin tedavisinin farklı hastanelerde sürdüğünü bildirerek, yaralılara acil şifa diledi.

Gece saat 03.27'de başlayan yangının haberi alınır alınmaz devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalelerin süratle yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, çalışmalara 171 bir araç ve yaklaşık 550 personelin iştirak ettiğini, facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

Cumhuriyet savcılarının ve başmüfettişlerin çok titiz ve çok boyutlu bir şekilde tahkikatlarını genişleterek ve derinleştirerek yürüttüğünü aktaran Erdoğan, AK Parti grubunun yangının tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların tespiti için hazırladığı araştırma önergesini, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğunu söyledi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hata, görevini ihmal, usulsüzlük ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar, mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve üç belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Hepimizi sarsan, hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Yakınlarını, evlatlarını, sevdiklerini kaybetmiş vatandaşlarımızın acısı halen tazeyken, birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Buna göre, bu olaylarla ilgili olarak buraya herhangi bir halel getirecek her türlü tartışmayı elimizin tersiyle itiyoruz. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine, 3 gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha milletimize yaşatmasın."

- "HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR 452 BİN 983 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM ETMEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın büyük yaralar aldığını belirterek, depremde vefat eden Malatyalılara bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz etti.

Malatya'nın yaralarını süratle sarmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, biraz önce yapılan törenle 6 bin 554'ü Malatya'da olmak üzere, 66 bin 307 evin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, böylelikle 11 ilde 201 bin 431 bağımsız bölümü teslim ettiklerini belirterek, "Hedefimiz yıl sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümü teslim etmek. Malatya'da da toplam 79 bin 420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Malatyalı kardeşlerimiz müsterih olsun. Ne söz verdiysek, Allah'tan bir mani olmazsa onu yerine getireceğiz." diye konuştu.

Bugün ayrıca Malatya Çevre Yolunun ikinci kısmını hizmete açtıklarını dile getiren Erdoğan, toplam 43,5 kilometre uzunluğundaki yolun, öncekilerle birlikte 38,3 kilometresinin tamamlandığını bildirdi.

Erdoğan, hem deprem konutlarının hem de çevre yolunun hizmete giren kısmının Malatya halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Bugün Malatya'da deprem konutları ve toplu açılış törenine ilaveten il kongresini gerçekleştirmek üzere bulunduklarını hatırlatan Erdoğan, AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Malatya teşkilatlarında vazife üstlenen tüm dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

31 Mart seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullandıkları için Malatyalılara teşekkürlerini ileten Erdoğan, Allah izin verdiği müddetçe, Malatya için koşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti olarak 14 Ağustos 2001'den beri aziz milletin huzurunda olduklarını, 3 Kasım 2002'den bu yana da milletin emanetini omuzlarında taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar hep 'eser ve hizmet siyaseti' dedik. Malatya'ya gelirken her zaman eserlerimizle, yatırımlarımızla geldik. Laf değil, tahrik ve nifak değil iş ürettik, hizmet ürettik, eser ürettik. Bununla birlikte gönüller yapmaya, gönüller kazanmaya gayret ettik." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun manevi mimarlarından Yunus Emre'nin, "Bir kez gönül yıktın ise" şiirinden dizeler okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de yüceden, tepeden bakanlardan olmadık ve olmayacağız. Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler, açık söylüyorum, benim yol arkadaşlarım olamazlar. Dolayısıyla kibri, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Rakiplerimizin acizliğine, karşımıza dikilenlerin beceriksizliğine umut bağlayarak rotamızı çizmeyeceğiz. Biz 22 yıldır başkalarıyla değil daima kendimizle yarıştık. Bize durmak yok, duraksama yok. Millete hizmet mücadelesinde rehavete kapılmak yok. Bu kutlu yolda yorulmak, gevşemek, vazgeçmek yok. Şunu unutmayın; biz milletin partisiyiz, biz 85 milyonun partisiyiz. Biz dertliyiz, derdi olan bir kadroyuz.

Tek tek şehirlerimizin, tek tek vatandaşlarımızın sorunlarıyla dertliyiz. Hiçbir ayrım yapmadan bu dertlere derman oluncaya kadar çalışacak, ter dökecek, mücadeleyi asla ve asla bırakmayacağız. İşte milletimiz gibi sizler de görüyorsunuz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Milletimize verdiğimiz hizmetleri birbiriyle yarıştırıyoruz. Diplomasiden savunma sanayine, teknolojiden terörle mücadeleye kadar farklı alanlarda elde ettiğimiz başarıları ne kadar, ne varsa birbiriyle yarıştırıyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'yi her alanda dünyanın önce en büyük 10 ülkesi, ardından en güçlü ilk 3-5 devleti arasına çıkardığımızda kendimizi, milletimize verdiğimiz sözleri hakkıyla yerine getirmiş sayacağız."

- "MİLLETİMİZ BASİRET SAHİPTİR"

Türk milletinin feraset ve basiret sahibi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim milletimiz 'kim çalışıyor, kim yan gelip yatıyor?' Bunun hesabını en doğru şekilde yapacak göze, gönle ve irfana sahip bir millettir. Laf cambazlıklarıyla, siyasi hokkabazlıklarla milleti kandırdığını zanneden sadece kendi kandırmış olur. Reklam çalışmalarıyla vatandaşın gözünü boyadığını düşünen sadece kendini komik duruma düşürmüş olur." dedi.

Muhalefet ile AK Parti ve Cumhur İttifakı arasındaki farkın, yapılan her işte 'proje' diye gündeme getirilen her konuda kendini belli etiğini söyleyen Erdoğan, "Her geçen gün aramızdaki devasa vizyon farkı, ufuk farkı, tasavvur farkı ortaya çıkıyor. Siyasi rakiplerimizin bırakın Türkiye'yi, bırakın 85 milyonu, il ve ilçeleri dahi yönetecek çaplarının olmadığı çok net biçimde görülüyor." ifadesini kullandı.

Milletin de bu gerçeği gördüğünü, not ettiğini ve hafızasına ilmek ilmek nakşettiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu bir kez daha altını çizerek söylemek isterim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bugüne dek milletimize karşı hep şeffaf olduk. Harbi ve hasbi siyasetin temsilciliğini yaptık. Milletin kantarına çıkmadan evvel muhasebe ve murakabemizi kendi vicdanımızda yaptık. Başarılarımızla, kazanımlarımızla, çözüm bekleyen sorunlarımızı da vatandaşlarımızla dürüstçe paylaştık. Ekonomide uyguladığımız programın meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladık. Ekonomideki mevcut sıkıntıların çıban başı olarak gördüğümüz enflasyonu indirecek reçeteleri kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonla mücadele ederken üretimi, istihdamı, ihracatı arttırmaya da özel önem veriyoruz. Çünkü üretim olmadan istihdamı ve ihracatı koruyup geliştiremeyiz. İşsizliğin, topluma ve bireye getirdiği ağır yükü hiç kimse taşıyamaz."

- "ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer meselenin de fırsatçılıktan kaynaklı fahiş fiyat davranışları olduğunu söyleyerek, Türkiye'de maalesef girdi maliyetlerindeki artışla, döviz kuruyla, enflasyon oranlarıyla izah edilemeyecek fiyatlama yapan bir kesimin olduğunu belirtti.

Üreticiden dağıtıcıya, perakendeciden hizmet sektörüne kadar yayılan bir hırs dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Erdoğan, bu durumun enflasyonla mücadelenin en büyük düşmanı olduğunu kaydetti.

Emlakdan otomobile, kira ve gıdadan inşaat sektörüne çeşitli alanlarda rastlanan bu dalgayı kırmanın yolunun enflasyonu düşürmekten geçtiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Denetim şüphesiz bu süreçte çok önemli. Bakanlıklarımız ve belediyelerimiz kendi yetki alanlarında bu denetimleri yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Ama resmi kurumların denetimini tamamlayacak olan en önemli unsur vicdanlardaki denetimdir. Vicdanı olmayan, ticari ahlakı olmayan, insafı olmayan, gözünü para bürüyen daha çok kazanmak için hiçbir değer gözetmeyen zihniyet, pek çok olayda şahit olduğumuz üzere ne yazık ki dolaşacak bir arka yol mutlaka buluyor. Buna rağmen devlet olarak fırsatçılıkla mücadelede mesuliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Bundan da asla taviz vermeyeceğiz."

- ENFLASYONLA MÜCADELE

Son bir buçuk yılda ciddi mesafe alınan bu mücadeleyi başarıyı ulaştırabilmek için halkın güçlü desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirten Erdoğan, herkesten hem dirayet hem de destek beklediklerini söyledi.

Erdoğan, el birliğiyle bu mesele çözüldüğünde dar gelirlilerin beklentilerini karşılayacak adımların kalıcı ve etkili şekilde atılmasının daha kolay olacağını ifade ederek, "Aksi takdirde yüksek maaş zammı, yüksek enflasyon kısır döngüsünün içine gireriz ki bundan en çok zararı da yine halkımız görecektir. Malatyalı kardeşlerimden bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara, bizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere karşı dikkatli olmalarını bekliyor, sizlere sonuna kadar güveniyorum." dedi.

İki günü aynı olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her günü millete daha iyi hizmet etmek için kullandıklarını ve son 22 yılda Malatya'ya güncel rakamlarla toplam 511 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Adalette 5 milyar lira, eğitimde 33 milyar lira, gençlik ve sporda 6,7 milyar lira, sosyal yardımlarda 58 milyar lira, sağlıkta 13 milyar lira, çevre ve şehircilikte 186 milyar lira, ayrıca 209 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ulaştırmada 92 milyar lira, tarım ve ormanda 51 milyar lira, sanayi ve teknolojide 4 milyar lira yatırım, 21 milyar lira destek olmak üzere toplam 25 milyar lira. Enerjide 30 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 8 milyar liralık eser ve hizmet kazandırdık. Gençlik ve sporda 10 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları, bir stadyum ile birlikte çeşitli branşlarda toplam 78 adet spor tesisi inşa ettik. Sağlıkta toplam 1827 yatak kapasitesine ulaşan 16 hastane dahil 75 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 2013 yılından beri vatandaşlarımıza hizmet veren 640 yataklı Malatya Eğitim Araştırma Hastanemizi ek blok ile güçlendirerek şehir hastanesine dönüştüreceğiz."

- "İNŞALLAH ÇOK DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Erdoğan, Malatya'da 2020 depreminden sonra Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem dönüşümünü başlattıklarını ifade ederek, yaptıkları dönüşümle 6 Şubat depremlerinde şehirdeki bir çok evin ayakta kaldığını söyledi.

Kente 8 millet bahçesi kazandırılacağını belirten Erdoğan, bunlardan 6'sının tamamlandığını, Yeşilyurt Millet Bahçelerinin yapımına devam edildiğini ve Darende de ise Sungur Millet Bahçesinin yer seçiminin bittiğini kaydetti.

Malatya'nın 2002'de 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu sıfırdı. Biz buna 350 kilometre ilave yaptık. Kömürhan Köprüsü'yle Malatya üzerinden Doğu Anadolu'yu Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirdik. 126 kilometre uzunluğundaki Elazığ-Malatya Hızlı Demir Yolu Etüt projesi çalışmalarımız devam ediyor. Malatya-Elazığ arasındaki mevcut konvansiyonel hattı, elektrikli ve sinyalli hale getirme çalışmalarımız sürüyor. Malatya Havalimanımızın 8 bin 814 metrekare olan iç ve dış hatlar terminal binasının büyüklüğünü 26 bin 765 metrekareye yükselteceğiz. Toplam 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2 buçuk milyon yolcuya çıkaracağız. Malatya 18 baraj ve gölet, 24 sulama tesisi, 1 yer altı depolama tesisi, 56 taşkın koruma tesisi, 5 arazi toplulaştırması ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik. İnşaat, planlama ve proje aşamasında olan 46 baraj ve göletin ise yapımı sürüyor. Malatya'da teşviklerimizle tamamlanan 655 özel sektör projesinde 33 milyar lira yatırım gerçekleşti. 49 bin kişilik istihdam sağladık. İnşallah çok daha fazlasını yapacağız."

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 201 Bininci Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi, Malatya Çevre Yolu ve Yapımı Tamamlanan Projelerin Açılışının ardından partisinin Malatya 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongrede, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmadı, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu.

Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan salona, üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Malatya Beydağı gibi dimdik arkanda" ile "Biz ahde vefayı da biliriz dosta selamı da" ve "Dünya konuşur, Türkiye yapar çünkü babalar sözünü tutar", "Bu şehrin umutlarını ayağa kaldıran iradesin sen" pankartları ve "Başımız sağ olsun Türkiye, başımız sağ olsun Bolu" pankartı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulunuldu. Erdoğan, daha sonra teşkilat üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Kongreye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya ile milletvekilleri de katıldı.