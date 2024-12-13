Başkan Erdoğan'dan muhalefete 'Suriye' cevabı: Gördünüz mü orada ne işimiz olduğunu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siz yol arkadaşlarımın şahsında Sakarya'nın her köşesinde bulunan kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı mübarek olsun. Bugüne kadar AK Parti Sakarya teşkilatı kadrolarında görev yapıp bugün aramızda bulunmayan kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Görevini devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görevlerine devam eden kardeşlerimize başarılar diliyorum. Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol kalbi Türkiye diye atan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. AK kadınlara da özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Sakarya insanı ile tarihi ile adı ile Türkiye'nin mayası olan bir şehir.

YENİ BİR DÖNEMİN AREFESİNDEYİZ

Şimdi dünyadaki ve bölgemizdeki kırılmaların eşiğinde yeni bir dönemin arefesindeyiz. Bir yandan mevcut sıkıntıları çözmekle uğraşırken, bir yandan yeni fırsatları değerlendirecek bir irade ortaya koymak zorundayız. Milletimiz de 22 yıl girdiğimiz her mücadelede yanımızda olarak bu iradeye sahip olduğunu göstermiştir.

SABRIMIZ OLMASAYDI BU OLMAZDI

Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz bu dönemin sancılarını geride bıraktığımızda çok daha güzel kazanımlar elde edeceğiz. Unutmayınız, Rabbimiz bize ancak çalıştığımız kadarının karşılığını alacağımızı buyuruyor. Atalarımızın tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz deyiminin anlamını kaybedersek, çocuklarımıza mahçup oluruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin hiçbir kazanımına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz. Bunlar anlar siyasetin değil psikiyatrinin sorunu olacak bir yere savrulmuştur. Muhacirleri geldiği yere yollayacağız dediler. Biz de dedik ki biz Ensarız, onlar muhacir. Biz muhacirleri yollamayacağız. Eğer bizim bu sabrımız olmasaydı bu olmazdı. Bizim için aslolan milleten kopuk bir şekilde yaşayanların hezeyanları değildir. Sabredenler zafere ulaştılar. Bizim için aslolan milletimizin ne dediği, ne istediğidir.

GÖRDÜNÜZ MÜ ORADA NE İŞİMİZ OLDUĞUNU?

Suriyeli kardeşlerimize kol kanat gerdik. Ne diyorlar? Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Bunu diyecek kadar kendi tarihini bilmeyenleri kültür ve medeniyet değerlerimizden yoksun olanları görüyoruz. Şimdi gördün mü niçin bizim oralarda olduğumuzu. Bizim niçin Suriye'de olduğumuzu. Ne oldu şimdi Suriye'nin başındaki adam nerede? Türkiye'nin hemen dibinde kritik gelişmeler yaşanıyor ama bunlar ne olup bittiğini hiç takip etmiyor.

ASLA GERİ ADIM ATMADIK

Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirirken nice baskıyı tahriki göğüslemek zorunda kaldık. Asla geri atmadık. Neticede kim haklı çıktı. Biz haklı çıktık. Rabbim bizi mahçup etmedi. Esed pılını pırtısını toplayı bir gece kaçmak zorunda kaldı. Suriye'de evi, iş yeri, akrabası olan misafirlerimiz de yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti.

BURADA KALMAK İSTEYENLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

İnşallah Suriye'nin diğer kısımlarının terör örgütlerinden temizlenmesi için gerekeni yapacağız. Burada kalmak isteyenlerin de başımızın üstünde yeri var. Önemli olan kardeşlerimizin huzur içinde yaşamalarıdır.

ESED BİR GECEDE KAÇTI

13 yıl sonra Suriye yeniden özgürleşme yolunda ilk adımını attı. 61 yıllık Baas rejimi düşerken Esed pılını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye'deki devrime şaşı bakanlara meseleyi başka güçlerin tezgahı seviyesine indirenlere en güzel cevap Şam'daki yeraltı hapishaneleridir. Esad bu insanlara nasıl zulmetmiş? O cezaevlerinde girerken 60-70 kilo olan insanlar 30 kiloya düşmüşler.