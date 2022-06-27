Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! 6 kritik başlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 28-30 Haziran'daki Madrid Zirvesi'nde ilkler yaşanacak. Son olarak 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede ilk olarak NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak. Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın da yer aldığı Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE KONULARIN MERKEZİNDE

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda liderle görüşecek.

Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.

EN ÖNEMLİ DOKÜMAN NATO 2030 STRATEJİK KONSEPT BELGESİ

Dünyanın kilitlendiği NATO Zirvesi'nde 21 farklı dokümanın liderlerin onayına sunulması bekleniyor.

Bu dokümanlar arasında en önemlisinin ise NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi olacağı kaydediliyor. İttifakı daha etkin kılacak olan NATO 2030 Belgesi ve üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunması gerekeceğini tespit edecek.

NATO'nun, devlet ve devlet dışı aktörlerden kaynaklanan yeni tehditlere mukabele etme yeteneğini artırması; modern tehdit ortamında ittifakı korumak ve rakipleri caydırmak için siyasi araçlarını geliştirmesi ve değişen stratejik koşullara sürekli uyum sağlama yetisini koruması gerektiği kaydedilecek.

10 KİŞİLİK EKİP

NATO Genel Sekreteri, 4 Aralık 2019'da Londra'da düzenlenen Liderler Toplantısında NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından, İttifakın stratejik ve siyasi rolünün güçlendirilmesine yönelik bir değerlendirme çalışması başlatmakla görevlendirildi.

Bu çerçevede, değerlendirme Sürecini yürütmek üzere Genel Sekreter tarafından aralarında Büyükelçi Tacan İldem'in de yer aldığı 10 üyeden müteşekkil bir grup oluşturuldu.

Sabah'ın haberine göre, işte NATO zirvesinde gözlerin Türkiye'ye çevrileceği 6 başlık;

1-Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek

2-NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak

3-Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı yapılacak

4-İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği masada olacak

5-Rusya ile ilgili son durum masaya yatırılacak, Ukrayna'ya yardımlar ele alınacak

6-Çin ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek