Başkan Erdoğan'dan net mesaj: PKK/YPG'ye destek verenlere 'evet' diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu



ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok.

Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim... pic.twitter.com/pRAg8sTHyW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar.

Ayrıntılar gelecek...