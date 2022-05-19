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Politika

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: PKK/YPG'ye destek verenlere 'evet' diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusunun Türkiye tarafından veto edilmesine ilişkin, 'PKK/YPG'ye destek verenlere 'evet' diyemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar' dedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle buluştu

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

Gerek Rusya gerek Ukrayna'yla ilgili denge politikası güdüyoruz ve bu politikada ne Sayın Putin'le ne Zelenskiy'le bağları koparıp atmaya asla niyetim yok.

NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz. İsveç tam bir terör yuvası. Bir ülke hayır diyorsa NATO'ya alamazlar.

Ayrıntılar gelecek...

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
  • GENÇLERLE BULUŞMA

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