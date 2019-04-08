20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6869
  • 6,3819
  • 236.994
  • 97.617
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı

İsrail Başbakanı Netanyahu skandal bir açıklama yaparak Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri, seçim sonrasında İsrail'e dahil edeceğini duyurmuştu. Bu açıklamaya tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır.' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul’dan Moskova’ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu.
 
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun skandal açıklamalarını değerlendiren Başkan Erdoğan şöyle konuştu: Tabii Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır. BM’nin aldığı kararlara da aykırıdır. ABD’yi arkalarına almak suretiyle bu adımları atmışlardır. Başkent meselesiyle attığı adımlarla biliyorsunuz başı Amerika çekmiştir. Yine Amerika’nın dayatmasıyla birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili atılan adımda bunu görüyoruz. Tabii Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi’nden olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Aynı takım elbiseyle çıkıp Ameriak’da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bittiye getirmek istemeleri, israil’de yapılacak seçim öncesi böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu’ya maalesef yeniden bir karanlık gelecek bunların hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir.
 
Bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. İsrail’in attığı işgal adımlarından yine bu bir tanesi olacaktır. Bu konuda bizler nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak yer almaya devam edeceğiz.

Dünyayı şaşkına çeviren esrarengiz ışıkların kaynağı ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Taksitleri 388 TL'den başlıyor! 12 kat talep geldi

Taksitleri 388 TL'den başlıyor! 12 kat talep geldi

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

317 kişiyi taşıyan uçak Tayvan'a acil iniş yaptı

Ödüller sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

'Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı'

'Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı'

Sandık emeklisine ikramiye masada

Sandık emeklisine ikramiye masada

Mahalleliyi korkutan görüntü

Mahalleliyi korkutan görüntü

Kritik ziyaret öncesi Altun'dan önemli açıklama

Kritik ziyaret öncesi Altun'dan önemli açıklama
 

POPÜLER HABERLER

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

KAPLAN´a entegre edilen OMTAS, hareketli hedefleri başarıyla vurdu

'Kulak çınlaması' hastalık habercisi olabilir!

'Kulak çınlaması' hastalık habercisi olabilir!

Sandık emeklisine ikramiye masada

Sandık emeklisine ikramiye masada

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

Bir Kraliyet geleneğini daha yıktı, doktor beğenmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA