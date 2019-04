Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırı İsrail Başbakanı Netanyahu skandal bir açıklama yaparak Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri, seçim sonrasında İsrail'e dahil edeceğini duyurmuştu. Bu açıklamaya tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Netenyahu’nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 48’den bu yana yaptıkları her şey yasa dışıdır.' dedi.