Başkan Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Bu yıl da değişiklik yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, konuşmasına Türkiye'nin bütün gençlerini, bütün üniversite öğrencilerini selamlayarak başladı.

Sözlerine başlarken, dost ve kardeş Azerbaycan'ın vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadelede verdiği son şehitler için Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından varılan anlaşmayı ihlali sonucu yaşanan bu durumu, kabul edilemez buluyoruz. Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir. Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, mutabakat şartlarını süratle yerine getirmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

- "Hizmete aldıklarımızla toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850 bine çıkardık"

Bugün, ülke genelinde inşası tamamlanan yurt binalarının açılış töreni dolayısıyla bir arada olduklarını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmete açtıkları 105 yeni yükseköğrenim yurdunun ülkeye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, yurtların ülkeye kazandırılmasına vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığının ve genel müdürlüğün mensuplarından, inşasında görev alan mimar, mühendisinden işçisine kadar tüm emek sahipleri, yüklenici firmayı yürekten kutladığını söyledi.

Bu yurtlarda kalarak, eğitim-öğretimlerini sürdürecek öğrencilere okullarında ve hayatlarında başarılar dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün hizmete aldıklarımızla birlikte toplam yurt sayımızı 800'e ve yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal, bu iş lafla olmuyor. 'Şöyle yurt yaparız, böyle yurt yaparız.' Elini kolunu tutan mı var, büyükşehir belediyelerine yaptır bakalım. Lafla olmuyor bu iş. Göreve geldiğimizde bu rakam yalnızca 190 yurt binası ve 182 bin yatak kapasitesinden ibaretti. Üstelik bu yurtların hemen hepsi eski sisteme göre inşa edilmiş, gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak köhne yapılardı. Bu binanın yerinde olan eski binada gençlik yıllarımda Ankara'ya gelişimde arkadaşlarımla beraber kalmıştık. Ben de böyle bir hatırası var. Ama şimdi maşallah muhteşem bir yurt binasına sahip olduk.

Düşük standartlı yurt binaları, üniversite öğrencilerimizin en son çare olarak başvurduğu yerlerdi. 'Gençlerimiz en iyisine, en güzeline layıktır' diyerek hemen kolları sıvadık. Attığımız adımlarla ülkemize ve gençlerimize yakışmayan bu kötü tabloyu tamamen tersine çevirdik. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Yeni iş birliği modelleri geliştirerek, bu süreçte özel sektörümüzün dinamizminden de faydalandık. Üniversitelerimizin yaygınlaşmasına paralel olarak 81 vilayetimizin tamamına, 254 ilçemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu imkanı götürdük."

- "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor bir talep karşılamayla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşıldı"

Erdoğan, bugün Türkiye'nin, yurtlar ve üniversite öğrencilerine tanınan fırsatlar bakımından, dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer aldığına işaret etti. Konforuyla, çalışma alanlarıyla, spor sahalarıyla, kütüphaneleriyle, güvenlik, temizlik, ücretsiz internet gibi hizmetleriyle yurtların, öğrenciler için donanımlı birer yaşam merkezi haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, kendini sosyal devlet addeden pek çok Avrupa ülkesinde bile bu seviyede bir altyapının bulunmadığına dikkati çekti.

Amerika ve Avrupa dahil pek çok ülkenin ciddi meblağalar talep ederek verdiği hizmetleri, gençlere ya tamamen ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunduklarını belirten Erdoğan, bu gerçeği uluslararası kuruluşların bilimsel çalışmalarının da ortaya koyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin yurt kapasitesinin İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazla olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu ülkeler, öğrenci konaklama taleplerinin yüzde 6'sı ile yüzde 15'i arasındaki kısmını ancak karşılarken Türkiye, geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'ından fazlasını karşılamıştır. Sadece bu yıl 415 bin 305 üniversiteye yeni başlayan ve ara sınıf öğrencisinin yurt başvurusu yaptığı düşünüldüğünde bu hizmetlerin önemi ve büyüklüğü daha iyi anlaşılacaktır. Yapılan her başvuru, 12 ayrı kamu kurumunun dijital alt yapısı üzerinden kontrol edilerek değerlendirilmektedir. İlk yerleştirmede, yüzde 80'lik rekor bir talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır. Öyle ki 41 il merkezimizde başvuran her öğrenci yurda yerleştirilmiştir. Diğer illerdeki yerleştirme oranlarının da zaman içerisinde artmasını bekliyoruz."

Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gitmediklerinin altını çizen Erdoğan, "Şimdi buradan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar apaçık ortadayken her kim yurtlar üzerinden, yurt kapasitesi üzerinden başka ülkeleri örnek göstererek bizi eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencilerimizi tahrik etmeye çalışan bir provokatördür." ifadesini kullandı.

Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son 20 yılda katettiği mesafenin eleştiri konusu değil herkes için gurur vesilesi olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Devlet, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için gereken her türlü desteği en ileri seviyede vermektedir. Üstelik bu imkanı sadece okul dönemiyle sınırlı tutmayarak yılın tamamına yaygınlaştıracak projeler de geliştirdik. Az önce de kızımız ifade etti, yaz dönemi için uygulamaya başladığımız Seyahatsever Genç Projesiyle yurtlarımızı, 18-30 yaş arasındaki gençlere ücretsiz olarak açtık." bilgisini verdi.

Gençlerin hem 81 ili gönüllerince gezdiklerini hem de bu seyahatlerinde devlet yurtlarında ücretsiz konakladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Toplamda 150 binden fazla gencimiz, bu projeden faydalanarak yeni yerler görme, tatil ve seyahat yapma imkanı buldu. İnşallah bu ve benzeri projeleri önümüzdeki yıllarda sürekli geliştirerek, gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz. Bir dönem ülkemizin en büyük sorunlarından birisi neydi? Üniversite harçlarıydı. Daha üniversiteler açılmadan marjinal örgütler, bu meseleyi istismar eder, sokakları ve üniversiteleri karıştırmanın vasıtası olarak kullanırlardı. Biz, 10 sene önce üniversite harçlarını tamamen kaldırarak, sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdük.

Elbette sadece bununla kalmadık, üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da genişlettik. Göreve geldiğimizde 451 bin öğrenci, burs veya kredi alabiliyorken bu sayı geçtiğimiz yıl 503 bini burs, 880 bini kredi olmak üzere 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün artık başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs, muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da her yıl artırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine de 2550 lira kredi veya burs veriyoruz. Bunun yanında yurtlarda kalan öğrencilerimize aylık 11 lira olan beslenme yardımını da 750 liraya çıkartarak hiçbir gencimizi mağdur etmedik."

"Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz." diyen Erdoğan, gelecek dönemde hem yurt hem burs imkanlarını genişletmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Küresel ekonomik sarsıntılardan dolayı artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında gençlere yeni destekler de sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekimde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerinin başlamasıyla yapılacak kanuni düzenlemeyle hayata geçecek bu uygulamayla mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere, toplam 3 milyon 157 bin gencin öğrenim kredisi sorununu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Gelecek yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerin de sadece aldıkları kredi rakamı kadar geri ödeme yapacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyadaki yüksek öğrenim kurumlarına olan borçlarını bankadan kredi alarak ödeyen gençlerin, çok uzun yıllar boyunca bunun yükü altında ezildiğini, oralarda yaşayan herkes çok iyi bilmektedir. Biz sadece eğitimi ücretsiz yapmakla kalmıyor, üzerine bir de öğrencilerimizin hayatlarını idame ettirebilecekleri kaynağı da karşılıksız veya rahatça geri ödenebilecek şartlarda kendilerine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Milyonlarca gence rahat bir nefes aldıran, dünyada eşi benzeri olmayan, bu uygulamanın şimdiden gençlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birileri, gençlerimizi gündelik siyasetlerine malzeme yapmanın peşinde koşarken, biz onları geleceğe hazırlayacak adımlar atıyoruz. Bu ülkenin evlatlarının ufkunu karartmaya çalışanlar, kendi kin ve nefret bataklıklarında çırpına dursun, biz gençlerimize umut aşılamaya, vizyon kazandırmaya, destek olmaya devam edeceğiz. Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların, oyunlarını birer birer bozarak, hiçbir ayrım yapmadan her evladımızı bağrımıza basmayı sürdüreceğiz.

Çünkü biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençlerimizi istikbalimizin teminatı görüyoruz. Sizlere vatandaşı olmaktan gurur duyacağınız bir ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim hangi kökene, hangi meşrebe, hangi mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun, bu ülkenin tek bir gencinin bile heba olmasına yitip gitmesine, gönlümüz razı değildir. Her evladımız bizim için paha biçilmez değerdedir. Üzerine titrememizi hak edecek kıymettedir. Geleceğimizi aydınlatan birer ışık hükmündedir."

- "Bu ülkenin gençleri, terör örgütlerinin kanlı çarkları arasında öğütüldü"

Millet olarak, yakın geçmişte gençler üzerinden oynanan oyunlar sebebiyle çok acılar çekildiğini, çok bedeller ödendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin en kıymetli sermayesinin, yani gençlerinin bir bölümünün kirli oyunlarla provokasyonlara, sinsi hesaplara kurban verildiğini söyledi.

Gençlerin terör örgütü PKK ve FETÖ'ye kurban verildiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Öyle günler yaşadık ki bu ülkenin gençleri 'sağ-sol' diye birbirine kurşun sıktı. Öyle dönemlerden geçtik ki bu ülkenin kimi kandırılmış gençleri sokaklarda, meydanlarda birer piyon gibi kullanıldı. Bu ülkenin nice gençleri Kandil'de kurulan insan pazarında bozuk para misali terör baronları tarafından insafsızca harcandı. Bu ülkenin gençleri PKK'dan FETÖ'ye farklı görünüm altındaki terör örgütlerinin kanlı çarkları arasında öğütüldü. Bu ülkenin nice gençleri, vesayet odaklarının kısır hesaplarına, marjinal yapıların kirli emellerine kurban edildi.

Gençlerimiz, belki bizzat duymamıştır ama orta yaş ve üzeri kuşak çok iyi hatırlar. Bu ülkede 'başörtülüden doktor olmaz' dediler. 'İşçinin çocuğundan diplomat olmaz' dediler. 'İmam hatipliden hakim, savcı olmaz' dediler. 'Meslek liselerinden vali, kaymakam, bilim adamı çıkmaz' dediler. 'Esnafın çocuğundan iş adamı olmaz' dediler. 'Köyden sanatçı, kasabadan aydın, varoşlardan adam çıkmaz' dediler. Velhasıl yıllarca bu ülkenin insan kaynağını saçma sapan bahanelerle heba ettiler. Ruhlarını sattıkları efendilerine peşkeş çektiler. İşte karşınızda imam hatip mezunu bir cumhurbaşkanı. Kabinemin içerisinde imam hatip mezunu bakanlar aynı şekilde meslek lisesi mezunu bakanlar, demek ki oluyor. Onlarla beraber yola devam ediyoruz. Bunlar öyle alçak, öyle ahlaksız bir tezgah kurdular ki kendi çocuklarıyla milletin çocukları arasında devasa bir uçurum oluşturdular."

Erdoğan, şöyle konuştu: "İzmir'de Belediye Başkanı çıkıyor Osmanlı'ya hakaret ediyor. Be haddini bilmez be ahlaksız, İzmir'i sen sel afetlerinden kurtaramıyorsun, İzmir'i pislikten, lağım sularından kurtaramıyorsun. İzmir'i körfezi, o pis kokulardan kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var? Dikili taşın ne onu söyle. Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı ama bu millet, bu gençlik inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecektir.

Kendi evlatlarını Paris'e, Londra'ya, Brüksel'e, Washington'a gönderip en iyi eğitim kurumlarında okutup, lüks ve şatafat içinde yaşattılar. Anadolu'nun ve Trakya'nın pırlanta gibi çocuklarını ise fakirliğe, cahilliğe, yokluğa, yoksulluğa hatta göz göre göre ölüme mahkum ettiler. Biz bu oyunu bozduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 vilayetin tamamında üniversite olduğunu belirterek, öğrencilerin Güneydoğu, Doğu ve Anadolu'dan İstanbul'a, Ankara'ya gelmediğini, okulların onların ayağına gittiğini söyledi. Erdoğan, gençleri üniversitelerde profesörlerin, doçentlerin yetiştirdiğini söyledi.

Çetin mücadeleler verdiklerini, ciddi zorluklarla karşılaştıklarını, büyük engeller aştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz meseleye şöyle baktık. Katsayı diye bir ucube ortaya atarak üniversite kapılarını kapattıkları çocuklarımızın yıkılıp giden hayallerinin enkazı da bizim yüreğimizdedir. Başörtülü kızlarımıza, üniversite önlerine kurdukları ikna odalarıyla yaptıkları zulmün utancı da bizim yüreğimizdedir. Kendi ideolojilerinden, kendi zihniyetlerinden, kendi elit çevrelerinden olmayan gençlerimizin eğitim ve istihdam haklarına karşı sergiledikleri hoyratlığın izleri de bizim yüreğimizdedir. Terör örgütlerinin içinde hayatları kararan, hayatlarını kaybeden evlatlarımızın acıları da bizim yüreğimizdedir."

Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek Dağları'nı, Bestler Dereler'i terör örgütlerinin başına çökerttiklerinin altını çizen Erdoğan, bir zamanlar akşam saatlerinden sonra dışarıya çıkamayan Güneydoğu'daki, Doğu'daki vatandaşların rahatlıkla akşam saatlerinde dışarı çıkabildiğini söyledi.

Erdoğan, eğitimden sağlığa, yurt ve kredi imkanlarından teknolojiye, güvenlikten adalete kadar geniş alanda yaptıkları asırlık yatırımları, ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetleri tüm kayıpların telafisi, acıların dindirilmesi için hayata geçirdiklerini kaydetti.

- "Ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz"

Çetin mücadeleler verdiklerini, ciddi zorluklarla karşılaştıklarını, büyük engeller aştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

Hayal kurulabilecek, hedef koyulabilecek ve bu hayallerin gerçeğe dönüştürülebileceği müreffeh, özgür ve istikrarlı Türkiye inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, mümeyyiz görülmeyen gençlerin seçme ve seçilme yaşını 30 dan 18'e indirdiklerini söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Neredeydi bunlar? Niye kendileri yapmadılar? Ama biz yaptık. Her platformda kendilerini ifade etme ve gerçekleştirme fırsatı vererek hem söz hem etki sahibi yaptık. Sizlere güvendiğimizi, inandığımızı açıkça ortaya koyduk. Önümüzde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adadığımız 2023 hedeflerimiz var. Sizlerin desteğiyle 2023 imtihanını da Cumhur İttifakı'na vereceğiniz destekle, başarıyla bu işi hallederek ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız, 2053 vizyonunu hayata geçirebileceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizler için sonuna kadar açmaktır. Sizlerden bu vizyona sahip çıkmanızı, fitne tüccarlarına prim vermemenizi, kardeşliğinize gölge düşürmemenizi bekliyorum."

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, gençlere birikimlerini ve enerjilerini harekete geçirerek hedefledikleri alanda en iyi olmak için mücadele etmelerini istedi.

Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirini hatırlatarak, "Milli mücadele ruhunu anlatan şair ne diyor biliyor musunuz? Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları 105 yurdun hayırlı olmasını diledi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde "Gece Yolcuları" grubunun konserini dinledi. Program kapsamında, GSB yurtlarının yaz boyunca ücretsiz olmasını içeren Seyahatsever Projesi'nden yararlanan gençler adına Bartın Üniversitesi öğrencilerinden Ayşegül Akpınar ve yurtlarda kalan öğrenciler adına Anakara Üniversitesi öğrencisi Beyza Balcı da söz aldı. Programda, GSB yurtlarının tanıtımını içeren video da izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek 105 yeni yurt binasının açılışını yaptı.

Erdoğan, açılışı yaparken, "Cebeci'deki bu muhteşem yurdumuzu, şu anda 105 yurdu temsilen açılışını yapıyoruz. Yurtlarımızda kalacak tüm gençlerimize huzurlu, mutlu, başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyoruz." İfadesini kullandı.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Jülide Sarıeroğlu ve milletvekilleri de yer aldı.