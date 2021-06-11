AA 11 Haziran 2021 Cuma 14:10 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını açılışını gerçekleştirdiği Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nde kıldı.

Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ailemde merhamet ve huzur var" başlıklı hutbeyi irad etti.

- "YAVRULARIMIZ İÇİN DE BU MESCİTLER, CAMİLER ADETA BİRER MEKTEP, BİRER MEDRESE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından düzenlenen açılış törenindeki konuşmasında, komşuları Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa ettirdiği caminin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Karademir'in bu mescidi, camiyi güzel bir mimariyle inşa ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunu Kur'an Kursu'yla beraber yavrularımızın ve tüm komşularımızın, Müslümanların emrine amade kıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabb'imizin de buyurduğu gibi 'Kim bu dünyada benim için bir mescit bina ederse, ben de cennette onlar için bir ev, bir beyt inşa ederim.' Rabb'imiz böyle buyuruyor ve şimdiden tabii bu hazırlıkları imkanı olanlar hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz, yapacağız. Devleti ricali olarak bizler de tüm Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bu yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep, birer medrese olacak. Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum."

- BURHANİYE MAHALLESİ SAKİNLERİNE "KENTSEL DÖNÜŞÜM" ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerine de şu çağrıda bulundu:

"Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum."

Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum." dedi.

Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına çağırarak, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor.' diyorlar." dedi. Türkmen de "Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleri kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara "Tamam mı? Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa, Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım." diye konuştu.

Daha sonra Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin tüm Burhaniye'ye ve Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Cami Yolu Sokağı üzerinde bulunan İnsan Vakfı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'na yürüdü.

Yurdun açılışını yapan Erdoğan, "Hayır olsun inşallah." diyerek duayla açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

SORU-CEVAP

Başkan Erdoğan, cuma namazıyla ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

NATO zirvesine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru üzerine Erdoğan, zirvede öncelikli NATO ülkeleri olarak neler yapıldığı ve nelerin yapılacağı konularının ele alınacağını kaydetti.

Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Fransa Başbakanı Macron'la, yine aynı şekilde Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Tabii bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Bu sunumları müteakiben de orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak ve daha sonra da, en son görüşmemiz Biden ile olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile olan görüşmenin ardından Azerbaycan'a geçeceğini ifade ederek, Azerbaycan'da önce Füzuli'ye ineceklerini söyledi.

Erdoğan, "Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Azerbaycan-Türkiye arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz. Orada Türkiye'nin yapacağı Avrupa Şampiyonasıyla ilgili bir maçı izleme şansımız olacak. Akabinde de Antalya'da yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. O zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Marcon'un kendisiyle görüşme talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin sonu üzerine Erdoğan, talep geldiği için yapacağı görüşmeyi söylediğini dile getirerek, "Onunla da görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak." dedi.

- KARABAĞ'DAKİ MAYINLAR KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da döşenen mayınların haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermemesine ilişkin Azerbaycan'da temaslarının olup olmayacağı sorusuna, "Şüphesiz oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde -ki gelecek- bunların hepsini bizler de gündeme getireceğiz. Bütün bunların yanında da özellikle bu mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim.' diyeceğiz." yanıtını verdi.

Münbiç'te yerel halkın terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandığının hatırlatılması ve bölgede Türkiye'nin atacağı adımların ne olacağının sorulması üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

"Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de gerek Münbiç'te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada."

- AŞILAMA ÇALIŞMALARI VE TURİZM FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalışmaları devam ederken turizm sektörünün durumunun sorulması üzerine konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."