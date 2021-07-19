Başkan Erdoğan: Biraz sonra müjdeyi açıklayacağım

19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:43 - Güncelleme: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 13:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız.

Kıbrıs Türk'ü Ada'da yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik ve adalet mücadelesi veriyor. Bu uğurda birlikte nice bedeller ödedik, nice badireler atlattık.

Cumhurbaşkanı Sayın Tatar tarafından bu doğrultuda Cenevre'de sunulan çözüm önerileri tarihi bir fırsattır.

Böylece Kıbrıs Türk tarafı dünyaya kimin çözümden yana olduğunu göstermiştir. Çözümden yana olanlara çağrımı yineliyorum. Çözüme ancak adadaki gerçekler göz önünde bulundurularak ulaşılabilir. Eğer çözüm olacaksa yeni müzakere süreci olacaksa iki egemen ve eşit devlet arasında yapılacak müzakerelerle olabilecektir.

Türkiye ve Türk halkının her bir ferdi de dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edecektir.

Beklenen müjde

Biraz sonra Kuzey Kıbrıs Parlamentosu'nda yapacağım konuşmada inşallah bu müjdeyi oraya açıklayacağım. Burada açıklarsam Kıbrıs Parlamentosundaki konuşmam boşa geçer.

Biz Kosova için de bu çalışmaları yaptık. Biden'la Kosova'nın tanınması konusunda müşterek bir çalışma yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...