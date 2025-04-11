Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul 46. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, davalı CHP Genel Başkanı Özel'in, 9 Nisan Çarşamba günü Şişli Belediyesi önündeki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere yer verildi.

"Davalı Özgür Özel, her mitinginde Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleriyle, siyasi hayatını sövgü ve saldırılarla örerek, kendi partisinin karıştığı yolsuzluk ve diğer şaibeleri örtbas etmeye çalışmakta, müvekkilimi doğrudan hedef alarak ve kitleleri tahrik ederek partisini aklamaya çalışmaktadır." denilen dilekçede, "Bu süreçte çeşitli bürokrat ve siyasetçilerle beraber müvekkilimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza çamur atarak, algı oluşturmak, komplo teorileri ve dezenformasyon oluşturmak, tahkir ve tezyifle kamu makamlarını yıldırmaya çalışmaktadır. Müvekkilimizi doğrudan hedef alarak ve kitleleri tahrik ederek partisini aka çıkartma gayretindedir. Bu bağlamda, davalının söylemleri sadece kişisel bir eleştiri sınırında kalmayıp, kamu düzenini tehdit eden ve anayasal düzene zarar verebilecek potansiyele sahip beyanlardır." değerlendirmesi yer aldı.

Dilekçede, Özel'in herhangi bir somut dayanak ya da teyit bulunmamasına rağmen açıkça çarpıtılmış ve gerçeğe aykırı bir olay ile durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kasten isnat ettiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Davalı, müvekkilimiz ve birçok kamu görevlisi hakkında komplo teorileri üretmiş ve bunları kamuoyuna yaymış, müvekkilimizi, asla kişiliğiyle bağdaşmayacak şekilde, hukuka aykırı davranan, antidemokratik ve komplocu bir kişi olarak göstermeye çalışmıştır. Bu süreçte, yalnızca müvekkilimizi değil, onun şahsında kamu makamlarını ve seçmenleri de hedef almıştır. Bu durum, açıkça bir nefret söylemi niteliği taşımaktadır. Davalı, kendi partisi ve partilileri hakkında bağımsız yargının yönelttiği ithamlar ve çeşitli şaibeler karşısında oluşan kamusal dikkati dağıtmakta, kendisine yönelik şaibeleri, müvekkilimize hakaret ederek ve halkı ona karşı tahrik ederek örtbas etmeye çalışmaktadır."

Dilekçede, "Davalı, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ tarafından uydurulan ve darbe girişimine zemin hazırlamak amacıyla kullanılan iftiraları yeniden gündeme taşıyarak, kamuoyuna yaymaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, FETÖ'ye karşı mücadelesi herkesin malumu olan müvekkilimizi, FETÖ kaynaklı mesnetsiz isnatlarla yıpratmayı hedeflemektedir. Davalının bu eylemi, müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal eden, kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmaya yönelik ve tamamen gerçek dışı nitelikte olup, hukuka açıkça aykırıdır." ifadeleri yer aldı.

- "BU TÜR BEYANLAR CAYDIRICI BİR BASKI OLUŞTURMAKTADIR"

Özel'in sarf ettiği hakaret içerikli sözlerin, yaydığı dezenformasyon ve ortaya attığı komplo teorilerinin hem hukuka hem de genel ahlak kurallarına açıkça aykırı olduğu vurgulanan dilekçede, "Davalının bu şekilde yürüttüğü sistematik tezvirat ve galiz ifadeler yalnızca müvekkilimizin kişilik haklarını ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda hak arama hürriyetini de zedelemektedir. Bu tür beyanlar, dava açan ve hakkını arayan kişilerin toplum nezdinde yaftalanmasına yol açmakta ve caydırıcı bir baskı oluşturmaktadır. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca, kişilik hakları hukuka aykırı şekilde ihlal edilen kimsenin, uğradığı manevi zararın tazminini talep hakkı bulunmaktadır. Davalının eylemleri nedeniyle müvekkilimizin maruz kaldığı manevi zarar sübut bulmuş olup, bu zararın tazmini gerekmektedir." denildi.

Dilekçede, "Öte yandan, davalıdan sonra söz alan dava dışı kişilerin de konuşmalarında doğrudan müvekkilimizi hedef alan beyanlarda bulunmaları, miting alanında açılan pankartlar ve atılan sloganlarla müvekkilimize yönelik topluca hakaret edilmesi olgusu birlikte değerlendirildiğinde, bu fiillerin birlikte icra edildiği ve organize biçimde yürütüldüğü anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Davalı Özel'in sosyal medya ile basılı ve dijital basın organları aracılığıyla tedavüle soktuğu, aleni şekilde kişilik haklarını ihlal eden beyanlarının hukuka aykırılığının açıkça ortaya konduğu kaydedilen dilekçede, şunlar vurgulandı:

"Üstelik, davalının toplumda huzursuzluk yaratmaya yönelik söylemleri, Cumhurbaşkanlığı gibi en üst kamu makamına yönelik hakaretleri normalleştirme çabası ve kamu kurumlarını hedef gösteren tavrı da mahkemenizce dikkate alınması gereken önemli hususlardandır. Herhangi bir somut gerçeğe veya hukuki dayanağa sahip olmayan ifade ve ithamlarda bulunan davalıya yönelik manevi zarar talebimizi bu sebeple hakkaniyete uygun bir şekilde 500 bin lira meblağdan açmakla beraber, mahkemenizden davamızın bu miktar üzerinden kabulünü talep ediyoruz. Davalının, kamu kurumlarınca çürütülen ve yalanlığı resmiyet kazanan iftira ve hakaretlerde bulunduğu hususunun da mahkemenizce göz önünde bulundurulmasını talep ederiz."

Dava dilekçesinde, davanın kabulü ve Özel'den 500 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tazmin edilmesi talep edildi.