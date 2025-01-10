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Politika

Başkan Erdoğan'dan Özel'e zor soru: Halep'te dalgalanan Türk bayrağı sizi neden rahatsız ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada 'CHP tarafında bir matem havası var, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin şokunu halen atlatamadılar, fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler. Özel'e soruyorum; Halep'te dalgalanan ay yıldızlı al sancak sizi neden rahatsız ediyor?' ifadelerini kullandı.

10 Ocak 2025 Cuma 14:42 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Özel'e zor soru: Halep'te dalgalanan Türk bayrağı sizi neden rahatsız ediyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efeler Diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

İnancım ve duam odur ki bu kongre sonrasında AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, adalete kalkınmaya daha çok hizmet edecek, kardeşliğe daha çok katkı sunacaktır

"HER ALANDA DEVASA FARKLAR VAR"

AK Parti olarak Aşık Veysel'in şu veciz ifadesinde anlamını bulan o ruh var ya bundan 24 sene evvel yola revan olduk 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' dedik

Yola çıkarken istikametimizi milletimiz belirlemişti, o günden bugüne milletin çizdiği rotadan asla sapmadık. Türkiye'ye hizmet etme tutkumuz hiçbir zaman eskimedi ve eksilmedi

22 yıl öncesinin Türkiye'siyle günümüzün Türkiye'si arasında her alanda devasa farklar var

2002'de Denizli'den dünyaya yapılan ihracat 680 milyon dolardı, 2024 yılında Denizli'den yapılan ihracat 4 milyar 218 milyon dolara çıktı

Merkez Bankamız'ın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık, Aralık ayında bankamızın rezervleri 163.5 milyar dolarla rekor kırdı, nereden nereye?

"ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARI HİKAYELERİNE İMZA ATARDIK"

Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz, tabii Sayın Özel milli gelirimizi nereden aldık biliyor musun? 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı

Bu milletin her bir ferdi inanıyorum ki iktidarda kimin olduğuna, hangi partinin olduğuna bakmadan ülkesinin gelişmesini, kalkınmasını ister. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu bir slogan olarak bir seçim sözü olarak söylemiyoruz tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz

Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar, bırakın destek olmayı muhalefet bize köstek olmasaydı emin olun çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık

Öyle bir ruh hali içindeler ki AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın da Türkiye'ye ne olursa olsun diyorlar. Bu ülkenin başarılarına bu ülkenin iftihar meselelerine sevinemiyorlar

Aralarında bizim de desteklediğimiz unsurların bulunduğu muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk

HALEP'TE DALGALANAN TÜRK BAYRAĞI SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?

Sayın Özel'e soruyorum, Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor? Hama'nın, Humus'un, Şam'ın camilerinde Türkiye için yapılan dualar sizde neden hazımsızlık oluşturuyor? Emevi Camii'nde kılınan namaza, edilen duaya CHP yönetiminin bu kadar tepki göstermesinin asıl sebebi nedir?

Lafa gelince Atatürk'ün kurduğu partiyiz derler, ömrünün 1/3'ü savaş meydanlarında geçen Gazi'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da verdiği mücadeleyi bilmezler

Trump dahil tüm dünya liderleri Türkiye'nin başarısını, Türkiye'nin artan bölgesel nüfuzunu teyit ediyor. Türkiye zincirlerinden kurtuldukça, ayağına ve zihnine prangaları parçaladıkça gücünü ve potansiyelini en üst seviyede kullanıyor

Türkiye'yi sadece bu süreçten güçlenerek çıkarmayacağız aynı zamanda asırlık hayallerimizi de Allah'ın izniyle gerçeğe dönüştüreceğiz

"385 MİLYAR LİRA TUTARINDA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Rehavete, küskünlüğe, kırgınlığa, gönül koymaya yer yok, muhalefetin sahte gündemlerinin peşine takılmaya vaktimiz yok. Biz işimize bakacağız kendi gündemimize odaklanacağız

Son 22 yılda Denizli'ye güncel rakamlarla 385 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık

65 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 513 km'ye ulaştırdık

Denizli'den Aydın ve İzmir'e kesintisiz otoyol ağıyla hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Aydın ve Denizli arasında genellikle 1.5-2 saat süren yolculuk süresi bu vesileyle 55 dakikaya inmiş oluyor

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