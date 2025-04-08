Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Gazi'nin partisini Batılı güçlere paspas ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında davamıza hizmet eden AK Parti'mizin fedakar mensuplarına saygılarımı gönderiyorum.

Toplantımızın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.

Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik.

Şov için değil bir gönüle daha girmek için gece gündüz koşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba harcadığını gördük.

"SAVAŞ SUÇU İŞLENEN HAYDUTLUĞA TANIK OLDUK"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü kaynağımız Gazze'ye yönelik saldırılar oldu. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar ve siviller hunharca katledildi. Yaralı taşıyan ambulanslara bile kurşun sıktılar. Savaş suçu işlenen haydutluğa tanık olduk.

"SİYONİST LOBİ KARŞISINDA EĞİLMEYECEK VE BÜKÜLMEYECEĞİZ"

Liderlerle Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya Diplomasi Forumu'nda da devlet ve hükümet başkanlarıyla Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz. Gazze'de insanlık onuru açıkça çiğnenirken biz oradaki insanımıza arkamızı dönmeyiz. Kimse bize sınır çizemez. Küresel Siyonist lobinin karşısında nasıl dik durduysak bundan sonra da zalimler karşısında gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz.

"ŞİMDİYE KADAR MAZLUMUN DUASIYLA YOL YÜRÜDÜK"

Suriyeli kardeşlerimizin de daima yanlarında olacak, istikrara kavuşması için üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getireceğiz. Bu vesileyle bir gerçeği sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bizi bu makamlara getiren fakir fukaranın duasıdır. Onca saldırıdan ihanetten koruyan yetimin, öksüzün hayır duasıdır. Şimdiye kadar mazlumun duasıyla yol yürüdük. Tüm badireleri onların samimi dualarıyla atlattık.

"SİYASETTE HAKARETE, VANDALLIĞI ÖZELLİKLE DE KÜFRE YER YOKTUR"

Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Nobranlıklarını haddi aşan küstahlıklarını çoğu zaman ya sabır diyerek duymazdan geldik. Bunu da hadsize had bildirmekten çekindiğimizden değil, Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdılar. Onlar daha kışkırtıcı bir söyleme sarıldılar. Bizim edebimizi, soğukkanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar. Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir. Siyaset olgunlaşmanın göstergesidir. Siyasette hakarete, vandallığı özellikle de küfre yer yoktur, olamaz. Her kim siyasetin meşru ardında kadar açıkken sokaktan medet umuyorsa kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin içinde bulunduğu durum tam olarak budur.

"MASAK'A İFTİRA ATARAK HIRSIZLIKLARININ ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞMIŞTIR"

CHP, marjinal bir örgüt gibi hareket etmektedir. Sokak eylemleri, şuursuz açıklamalarla topyekün bir saldırıya evrilmiştir. Hedef gösterilen yerli ve milli firmalar, sol örgütler tarafından taciz edilmiştir. CHP Genel Başkanı sorumlu davranmak yerine, yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir. MASAK'a iftira atarak hırsızlıklarının üstünü örtmeye çalışmıştır. Yaşananlar milletin malını, mülküne çöken, adalete hesap vermesinden ibarettir.

"MEDET UMDUKLARI TÜM ODAKLAR ONLARI YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI"

Yaşananların sadece buz dağının bir kısmı olduğunu onlar da biliyor. Bunlardan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi de bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri maaşa bağladığını CHP yönetimi çok iyi biliyor. Bu ucuz siyasettir, bunu kullanıyorlar. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Korkunun, telaşın ecele faydası yok. Görünen köy kılavuz istemez. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisi. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Kirli elleri kırmak yargının boynunun borcu. İstanbul'u sarmaşık gibi saran yapının nerelere uzandığı görülecektir. Sırf yolsuzlarını savunmak için Türkiye'yi Batı'ya şikayet edenler yine hayal kırıklığına uğrayacaktır. Yardım istedikleri Batı'dan karşılık göremediklerini kendileri söylüyor. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.

"BU REZİLLİK CHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMIZA DA BÜYÜK BİR HAKSIZLIKTIR"

Başı her sıkıştığında Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyen, sürekli cumhuriyetle yaşıt olmakla övünen bir siyasi parti gidiyor, ne kadar argümanın varsa rüşveti aklamak, yolsuzlukları meşrulaştırmak için bizzat kendisi itibarsız hale geliyor. Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları "Dayan Yorgo" ile "Yetiş Yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyorlar. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin binlerce yıllık şerefli mazisine yakışmayan bir tutumdur. Bu rezillik CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza da büyük bir haksızlıktır.