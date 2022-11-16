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Politika

Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert tepki: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz

Endonezya'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin provokatif sorusuna sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin 'Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor' sorusuna, 'Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz' dedi.

16 Kasım 2022 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan provokatif soruya sert tepki: Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasındaki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Medya Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında zirve boyunca yaptığı görüşmeleri anlatırken bir gazetecinin provokatif sorusuna tepki gösterdi.

"FARKLI BİR IRKÇILIK İÇERİSİNDESİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecinin "Türkiye Ege, Suriye ve Irak'ta agresif bir politika seyrediyor" sözlerine; "Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla herhangi bir sorunumuz olmadığı gibi" açıklamaları ile tepki gösterdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • provokatif soru
  • gazeteci

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