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Politika

Başkan Erdoğan'dan provokatör gazeteciye demokrasi dersi: Türkiye'yi tanımıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı. Demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokatörlük yapan yabancı bir gazeteciye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsun, Türkiye'nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok.' dedi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan provokatör gazeteciye demokrasi dersi: Türkiye'yi tanımıyorsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gündeme yönelik konularda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru-cevap kısmında gazetecilere söz hakkı tanıdı.

Bunu fırsat bilen yabancı bir gazeteci ise uluslararası basının gözü önünde provokasyona soyundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin soru soracağını ifade eden yabancı gazeteci Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda sorunu olduğunu ileri sürerek provokasyon girişiminde bulundu.

"GÖRÜYORUM Kİ BİRİNCİ DERECEDE TÜRKİYE'Yİ TANIMIYORSUN"

Sorusunun hemen bitiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye anladığı dilden konuşarak okkalı bir cevap verdi. Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerini işaret eden Erdoğan, yüzde 90'a yakın katılım olduğunu ifade ederek, "Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan provokatör gazeteciye verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki birinci derecede Türkiye'yi tanımıyorsun, Türkiye'nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok."

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