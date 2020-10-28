İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2020 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3067
  • EURO
    9,7543
  • ALTIN
    506.406
  • BIST100
    1126.99
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Başkan Erdoğan'dan Putin'e ''2 bin PKK'lı'' çıkışı: Gereğini yaparız
Politika

Başkan Erdoğan'dan Putin'e ''2 bin PKK'lı'' çıkışı: Gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. 2000 civarında PKK/YPG'li teröristin Ermenistan safında savaştığının tespit edildiği ve durumun Putin'e iletildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır.' dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:42
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

İşte Azerbaycan, işte Ermenistan. 30 yıl geçti. Ermenistan Azeri Türklerimizin topraklarını işgal etti. Oradan Azeri kardeşlerimizin kovulmasının üzerinden 30 yıl geçti. Minsk 3'lüsü bu işi çözmedi. İpe un serdiler. Her toplantı, konuştular, dağıldılar şeklinde geçti. Azerbaycan da Azeri Türkü kardeşlerimin hakkını korumak durumunda. Ermeniler saldırdı, Azeriler kendilerini koruyor. Süreç devam ediyor.

En son Sayın Putin ile görüştük. Artık bu işe gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın, ben İlham kardeşimle yapayım. Bu işi tatlı bir yere bağlayalım. Heyetler görüşsün. Ama bir şeye karar verelim, bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek miyiz? Biz samimiyiz. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki bunu neticlendiririz. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşıldığında babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. 'Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz' diyorlar. Ben de Sayın Başkan'a '2000 civarında PKK/YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaşıyorlar' dedim. 'Benim haberim yok' dedi. Bunun üzerinde durmanız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK/YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.