Başkan Erdoğan'dan savunma sanayii mesajı: Tamamlayıcı haline getirme safhasındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'daki İnsani Yardım Tugayı'nda Mehmetçik ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

- İnsani Yardım Tugayı sadece 3 saat içinde deprem bölgesine harekat için hazır hale geldi.

- Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.

- Türkiye coğrafyasının kendisine sunduğu pek çok güzellik, imkan yanında tabii ve beşeri pek çok tehditle de karşı karşıya olan bir ülkedir. Tabiatın işleyişine saygılı hayat nizamı kurmazsanız bir gün tabiat hakkı olanı alır.