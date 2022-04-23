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Politika

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler ile Suriye'nin kuzeyinde şehit olan polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı iletti.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 10:11 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan ayrıca, Suriye'nin kuzeyinde zırhlı araca bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırıda şehit olan Polis Memuru Aytaç Altunörs'ün ailesine de başsağlığı mesajı iletti.

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