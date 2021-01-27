Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Bunun adı siyaset değil, beşinci kol faaliyetidir

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:28 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 14:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Erzurum, Ağrı ve Erzincan İl Kongreleri'ne video konferansla katıldı.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden, işinden, mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabaları ile girdik. 18 yılda farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğu yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden imkanlarımızı seferber ederek insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık.

Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşi düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tabamını Türkiye ortak paydasında birleştiren bir parti olduk. Gece gündüz demeden çalıştık, mücadele ettik. Milletimiz AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat kapısını açık tutan, derdi ile dertlenen sıkıntılarını çözen farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanlarımız belediyelerden iktidara kadar her kademede her meselesi ile ilgilenen dinamik, vizyoner gayretli bir kadro ile tanıştı. Milleti hor hakir gören gerici yobaz takunyalı diyerek insanımızı aşağılayan zihniyetin yerini insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ile yepyeni bir tasavvura bıraktı. Çalıştık, çalıştıkça milletimiz bize destek verdi. Daha kararlı şekilde partimize sahip çıktı.

Yeri geldi sokaklarımızı karıştırmayanlara karşı durduk, yeri geldi 15 Temmuz gecesi darbecilerle göğüs göğüse mücadele ettik. Fakat demokrasimize leke sürülmesine asla müsade etmedik. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun zaferle çıktık.

AK Parti'nin bu eşsiz başarısının sırrını öğrenmek istemeyenler aynaya bakıp kusuru kendilerinde aramak yerine hep başka yerlere baktılar. Millete ulaşmak milletle gönül bağı kurmak yerine afedersiniz Stockholm sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Anadolu insanına makarnacı, kömürcü, yobaz, göbeğini kaşıyan adam dediler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi olacak serzenişiyle içlerindeki biriktirdikleri nefreti orkaya koydular.

Milletimizin canına kasteden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin onda birini kendi vatandaşlarına mesela Diyarbakır'daki acılı annelere göstermiyorlar. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir. Bu tablo CHP'nin siyasi tükenmişliğinin en bariz göstergesidir.

Bizzat eski Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönüşmüştür. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.

Biz sadece kendi seçmenimizin değil milletimizin tamamının emanetini taşıyan bir hareketiz. Biz dertliyiz, derdi olan davası olan ilkeleri prensipleri Türkiye için hayalleri olan bir partiyiz. Biz önce millet, önce memleket diyen söz konusu vatansa gerisi tefarruattır düsturuyla hareket eden bir partiyiz.

Bizim Türkiye'dan başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yoktur.

Yeter ki, ülkemizin ayağına taş değmesin. Yeter ki, aziz milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya girmesin. Yeter ki ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin gerisi sadece lafı güzaftır. Siyaset ancak millet için, millete hizmet için yapıldığında anlamlıdır. Türkiye için hayal kurmadıktan sonra siyaset sadece bir angaryadan ibarettir. Bizim rehberimiz yüzyıllardır bu kutlu davayı elden ele taşıyan bilim, hikmet ve gönül erleridir. Bizim yolumuz şehitlerin, gazilerin kalbi milleti için çarpanların yoludur. Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Biz hiç bir zaman politika belirleyen muhalefetin kıyafetsizliğinden medet uman bir parti olmadık.

Türk siyasetini esir alan vizyonsuzluğa rağmen her gün bu hayalleri gerçekleştirmeye çalıştık. Milletimizin gönlündeki yerini nasıl güçlendiririz ona bakacağız.

Muhalefeti kendi sığ tartışmalarıyla, kendi bizans oyunlarıyla baş başa bırakıp kendi gündemimize odaklanacağız. Biz vaktimizi ve enerjimizi kendi çalışmalarımızı daha ileriye taşımak için çalışacağız. Milletimizin kapısını seçimden seçime çalan bir parti olmadık olmayacağız. İlk günkü aşkla, heyecanla ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Ulaşamadığımız ve gönlünü kazanmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana dek bize dinlenmek, durmak haramdır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, 2053 vea 2073 vizyonlarını hayata geçirmesi AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizlerin omuz omuza vereceği mücadele bağlıdır.