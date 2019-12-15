Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Başkan Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen 'Başkan Erdoğan Gündem Özel' canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin soruya ise "Çok farklı proje. Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün kanalları incelettik. Yapımı en az 6-7 yılı bulur. Şu anda bu birilerini ciddi manada rahatsız ediyor. Çünkü bunların zaten bu ülkede bir dikili ağaçları bile yok." yanıtını verdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çevreci bir kanal olsun, çevreci bir kanal olmanın ötesinde de burası bizim kontrolümüz altında olan bir kanal olsun. Yap-işlet-devret ile müşteri bulduk bulduk, aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle yapacağız. Şu anda hazırlıklar son safhada, hemen ihaleyi yapıp adımı atacağız."