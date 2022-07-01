Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kahraman ordumuz personel eksiğine rağmen sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu herkese ispatlamıştır. Üniversitemizin binalarından, eğitim öğretim şartlarına kadar her alanda iyileştirmeler yaptık. Önce vesayetçilerin ardından FETÖ'cülerin kapalı devre haline dönüştürdükleri TSK'nın mekanizmalarını tüm evlatların emrine açtık. Gerçek anlamda milletin ordusu haline gelmiştir.

Tıpkı diğer milli savunma hamlelerimizin önünün sinsice kesilmesi gibi reform ihtiyacı da sürekli sabote edilmiştir. Milli Savunma Üniversitesini kurup yeni öğretim sistemine geçmemizin ardından da sabotaj devam etmiştir. Bunun da elbette eksikleri olabilir, önemli olan yapıcı bir yaklaşımla bu tekliflerin ortaya konmasıdır. Sistemi çökertip eskisinin de gerisine düşürme gayretlerini bu kapsamda görmüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı ileriye doğru adımlar atmaktır.

1800'lü yıllar boyunca parça parça kopartılan vatanda topraklarını 1900'lerle birlikte tamamen zaptetmek isteyenlere Çanakkale'de unutamayacakları ders vermiştik. Anadolu'dan milli mücadele ile kovup binlerce yıllık tarihimize yeni bir sayfa açmıştık. Milletimizin desteğiyle başlatılan her demokrasi hamlemizin önü bir şekilde kesildi. Tek parti faşizmi ile darbelerle, ekonomik istikrarsızlıkla, toplumsal çatışma çıkarma gayretleriyle, terör örgütleriyle bizim başımızı yerden kaldırmamamız için çok çalıştılar. Bu tablodan mazisi nice şanla dolu ordumuz da nasibini almıştır. Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun gerçek durumunu görme imkanı bulamamıştır. Kısa süre önce Efes tatbikatı gerçekleştirdik. Dünyadan 39 ülke, başta ABD katıldılar. Başarılı bir tatbikatla dünyaya gayet güzel ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak yeniden her an her yerde, her türlü zafere hazırdır. Bunu Azerbaycan'da Karabağ'da gösterdik, Libya'da gösterdik. Yine göstermeye hazırız.

Türkiye terörle mücadelede hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir. Biz bu mücadelemizi sıfırı tüketene kadar yürüteceğiz. Geniş bir alandaki operasyonlar dahi, ihtiyacımız olan dönüşümün hayata geçirilmesine tam manasıyla yetmemiştir. Savunma sanayimize özel bir yer verdik.