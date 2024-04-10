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Politika

Başkan Erdoğan'dan teşkilata bayram talimatı! Büyükşehirler mercek altında

Ramazan Bayramı boyunca AK Parti teşkilatı tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşlarla yüz yüze buluşmaları artıran AK Parti, küskün seçmenin kalbine girecek. Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca seçim sonuçlarına yönelik anket çalışması yürütülecek, büyükşehriler mercek altına alınacak.

Sabah10 Nisan 2024 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan teşkilata bayram talimatı! Büyükşehirler mercek altında
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sahayı boş bırakmayan AK Parti teşkilatı, bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermiyor. Ev ziyaretlerini artıran teşkilatlar, 6 Şubat depremi nedeniyle evinde ve yurdunda kalan depremzedeleri asla yalnız bırakmıyor. Deprem illerinden gelen vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor, sorunları dinleniyor. Şehit ve gazi yakınları da asla unutulmuyor. Bayram ziyaretleri kapsamında depremzedeler, şehit-gazi yakınları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ile kanaat önderleri ile bayramlaşma törenleri düzenlenecek. Gönlüne ve evine girilmedik vatandaş kalmayana dek ev ziyaretleri artırılacak.

BÜYÜKŞEHİRLER MERCEK ALTINDA

Yerel seçimlerin ardından seçim sonucu analizleri yapan AK Parti, tüm kadroları ile sahaya indi. Milletvekillerinden, genel başkanlarına, kadın kollarından gençlik kollarına il ilçe ve mahalle teşkilatına kadar tüm birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz halinde bulunuyor. Bayramı verimli geçirmek adına seçim bölgesinde ziyaretlere ağırlık verilecek. Özellikle oy kaybı yaşanan iller için çalışmalara ağırlık verildi. Bayram süresince 81 ilde yapılacak seçim sonucu değerlendirme anket çalışması sonuçları raporlaştırılacak.

SİYASETE BİR GÜNLÜK BAYRAM MOLASI

Siyasi partiler bayramın ikinci günü olan 11 Nisan'da siyasete bir günlük ara verecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, Ramazan bayramının ikinci günü genel merkezde 7 siyasi parti heyetinin bayramlaşma ziyaretini kabul edecek.

  • AK Parti sahada
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