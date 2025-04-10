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Politika

Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj
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Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü canıgönülden tebrik ediyor, Polis Haftası'nın Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin emniyeti, milletimizin geleceği için tereddüt etmeden canını feda eden tüm şehit polislerimizi, askerlerimizi, jandarmalarımızı, güvenlik korucularımızı rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyor, her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her bir polis kardeşime görevlerinizde Rabb'imden üstün başarılar niyaz ediyorum."

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