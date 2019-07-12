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Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cami çıkışı konuşan Başkan Erdoğan, vatandaşlara seslenerek 'Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin' çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

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