Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı
Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yeni askerlik sistemiyle ilgili paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye yazdı.
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