Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2 haftada 4 ülkeye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılacak. Zirvede "Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" temasına odaklanılacak.

100 YILLIK DOSTA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin ardından 6-7 Kasım'da Macaristan'a gidecek. Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilecek ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.

BAKÜ'DE BM İKLİM ZİRVESİ

Kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor. Erdoğan'ın 11-12 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na katılması öngörülüyor. Konferansta, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" dâhilinde bazı etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.

LİDERLERLE BULUŞACAK

Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya'da gerçekleştirilecek G20 Zirvesi. Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor. Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.