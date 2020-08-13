AA 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:12 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 20:20

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." dedi.

Erdoğan, "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." şeklinde konuştu.

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." bilgisini paylaştı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız."

"Ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok."

"Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı." diyen Erdoğan, "2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu." şeklinde konuştu.

"Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek." ifadelerini paylaştı.

"Toplumun 'değişim' taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik." şeklinde konuşan Erdoğan şunları kaydetti:

"Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız."

"Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir."

Erdoğan, "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz." dedi.

"Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum."