CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında partililere hitap etti.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar." sözlerine haddini aşarak cevap veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı eleştirmek isterken rezil oldu.

Başkan Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirine atıf yapmak isteyen Özel, "Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker Allahu Ekber falan... Böyle bir şiir. Şiir ya şiir. Şiir okudu" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel sosyal medyada alay konusu oldu.

ASKER DUASI ŞİİR SÖZLERİ

Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,

Allah-u Ekber, Allah-u Ekber.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Özgür Özel'e "Ziya Gökalp'in şiirini odasının bir köşesine assın, hiç değilse şiir nedir öğrenmiş olur" çağrısı yapmıştı.

HAMZA DAĞ: ÖZEL KİMİN CAHİL OLDUĞUNU TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERDİ

Özel'in rezil olduğu görüntüleri alıntılayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ şu ifadeleri kullandı:

Sn. Özgür Özel'in, kimin cahil olduğunu, tüm Türkiye'ye gösterdiği an...

Demek ki neymiş! Bilmediğin sularda fazla yüzmeyeceksin, Sn. Özgür Özel... Yoksa böyle rezil olursun işte.

Küçümsediği dizeler yalnızca bir şiir değil, bir milletin hafızasını, tarihini ve ruhunu yansıtan ifadelerdir.

Bu bilince sahip olmamak ise cahillikten de öte, milletle bağ kuramayan bir siyaset anlayışının yansımasıdır.