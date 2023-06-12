Başkan Erdoğan'ın Bakü seyahatinde dünyaya dikkat çeken mesaj

Başkan Erdoğan, seçimin ardından ilk yurt dışı seyahatini KKTC'ye yaptı. İkinci durağı kardeş ülke Azerbaycan olacak.

KKTC'DEN BAKÜ'YE DİREKT UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Söz konusu seyahat, Azerbaycan-KKTC arasında direkt uçuş olmamasına rağmen Lefkoşa-Bakü arasında yapılacak.

Yıllardır KKTC'nin tanınması yolunda titizlikle mekik diplomasisi yürüten Başkan Erdoğan, bu hamlesiyle dünyaya önemli bir diplomatik mesaj verecek.

KARABAĞ ZAFERİ SONRASI AZERBAYCAN İLK ADIMI ATTI



Daha önce "Kıbrıs'ı tanırsanız biz de Karabağ'ı Ermenistan toprağı olarak tanırız" tehditleri yapılan Azerbaycan, Karabağ'ı Türkiye'nin büyük desteği sayesinde işgalden kurtarması ile bu tehditleri masadan kaldırmıştı.

KKTC TDT'YE GÖZLEMCİ ÜYE OLARAK KABUL EDİLMİŞTİ



Her fırsatta Yavru Vatan'ın haklarını savunan Başkan Erdoğan, son olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci üye kabul etmesi gibi büyük bir başarıya öncülük etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den Azerbaycan'a hareket etti