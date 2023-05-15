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Politika

Başkan Erdoğan'ın başarısını bu sözlerle duyurdular: Muhaliflerin umutları yerle bir oldu

Türkiye'deki tarihi 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin en yakın takipçilerinden bir tanesi de kuşkusuz ABD medyasıydı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden olan Wall Street Journal, Türkiye'deki seçimler hakkında yayımladığı haberde Erdoğan'ın avantajla çıktığını belirterek, 'Seçim sonucu, muhaliflerin umutlarını yerle bir etti.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 21:28 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın başarısını bu sözlerle duyurdular: Muhaliflerin umutları yerle bir oldu
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Washington Post'un (WP), "Erdoğan liderliğinde, Türkiye seçimleri ikinci tura gidiyor" başlığıyla verdiği haberde, seçim sonuçları için "20 yıldır Türk siyasetine hakim olan Erdoğan'ın en zorlu seçim mücadelesi" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçimlerde yarışı "önemli bir fark" ile rakibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bitirdiği ve mevcut iktidar partisinin Meclis'in kontrolünü elinde tuttuğu aktarıldı.

Ülkedeki muhalefetin yıllar sonra ilk defa birleştiği işaret edilen haberde, ilk tur seçim sonuçlarının, muhalefeti seçim öncesi önde olduğunu gösteren kamuoyu yoklamalarına "meydan okuduğu" kaydedildi ve uzmanların, muhalefetin ikinci turda galip gelmesinin zor olacağını söylediği değerlendirmesine yer verildi.

-"SEÇİM SONUCU, MUHALİFLERİN UMUTLARINI YERLE BİR ETTİ"

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde de Erdoğan'ın dün yapılan seçimden "ana rakibine karşı sürpriz bir avantajla çıktığı" değerlendirmesinde bulunularak "Seçim sonucu, son günlerde Erdoğan'ı ilk tur oylamada koltuğundan indirebileceklerine dair iyimserlikle vızıldayan Erdoğan'ın muhaliflerinin umutlarını yerle bir etti." ifadesine yer verildi.

Türkiye'deki seçimin sonucunun yurt içi ve dışında dalgalanma etkisi yarattığının altı çizilen haberde, "Erdoğan, Türkiye'nin Doğu ile Batı'nın kesişme noktasındaki konumundan ustaca yararlandı, ülkeyi büyük güç rekabetine soktu ve Orta Doğu, NATO ve Ukrayna'da nüfuz sahibi oldu." ifadesi kullanıldı.

- "Türklerin seçimlere olan inancı yüksek"

New York Times, dünkü seçimlerde, 2018'e kıyasla seçmenin Erdoğan'dan "uzaklaşma eğilimi" gösterdiği işaret edilerek "Erdoğan yine de hızlı bir zafer bekleyen muhalefet destekçilerini üzerek adaylar arasında en fazla oyu aldı." ifadesine yer verildi.

Gazetenin, "Türkiye'nin heyecan verici cumhurbaşkanlığı seçiminden dört çıkarım" başlıklı haberinde de Erdoğan'ın ilk turda bir zafer elde edememesine rağmen hâlâ "zorlu bir siyasi güç" olduğu vurgulandı.

Haberde, Türkiye'deki seçimlerin, ülkenin gidişatını nasıl şekillendirebileceğinin dünya çapında yakından izlendiği, 20 yıldır Türkiye'ye liderlik eden Erdoğan'ın bir 5 yıl daha görev yapmak için güçlü bir konumda göründüğü belirtildi.

Türkiye tarihinde ilk kez cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kaldığı, yüzde 5,17 oy alan ve yarıştan elenen aday Sinan Oğan'ın "sağcı seçmenlerinin ikinci turu belirleyeceği" ve çoğunun da "muhtemelen Erdoğan'ı seçeceği" tahmininde bulunuldu.

Haberde, Türkiye'deki 64 milyon seçmenin yüzde 88,9'unun sandığa gittiği de vurgulanarak "Katılım rakamı, ABD 2020 başkanlık seçimlerindeki yüzde 66,6'lik katılımın çok üzerinde." kıyaslaması yapıldı.

Türklerin seçimleri ciddiye aldığı aktarılan haberde, "Türklerin seçimlere inancı yüksek" ara başlığı kullanıldı.

  • 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimleri
  • 28 Dönem Milletvekili Seçimleri
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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