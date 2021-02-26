AA 26 Şubat 2021 Cuma 07:25 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 07:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67'nci doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı.

AK PARTİ'DEN ÖZEL VİDEO

AK Parti Genel Merkezince, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü için video hazırlandı.



Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı, AK Parti Genel Merkezince hazırlatılan ve "İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara" notuyla paylaşılan videoda, "Mücadele için yola çıktığında, anaların duasını aldığında, gönül bağı kurduğunda, çocukların gülüşünde, mazlumların yanında, engelleri kaldırdığında, aynı sofrada, İyi ki vardın, İyi ki varsın. Millete hizmet yolunda nice yaşlara." ifadeleri yer aldı.

İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/scwramVlSr — AK Parti (@Akparti) February 25, 2021

- BAKAN GÜL VE SOYLU'DAN KUTLAMA MESAJI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrüne bereket" notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da paylaşımında, "Milletlerin kaderini, tarihe altın harflerle düşen liderler vardır. Türkiye'yi, yerli ve milli kalkınma hamlesiyle bölgesinde ve dünyada güçlü Türkiye idealine emin adımlarla taşıyan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice yıllara." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi okuduğu "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının yer aldığı bir video paylaştı.

Altun, paylaşımında, "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın. Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medyadan, "Nice sağlıklı uzun senelere. Rabbim başımızdan eksik etmesin." notuyla Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.



EMİNE ERDOĞAN, EŞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum gününü, el ele çekilen fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından saat 00.01'de, eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak, "İyi ki doğdun" notunu düştü.