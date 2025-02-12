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Politika

Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti büyük ses getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaret, ülke basınında büyük ses getirdi. İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığına işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerde 'anahtar aktör' olduğu belirtildi. Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'deki kalıcı barışı tesis etme yolunda 'öncü rol' üstlenebileceği kaydedildi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın Endonezya ziyareti büyük ses getirdi
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Endonezya'da yayım yapan The Jawa Pos, The Jakarta Post, Detik News ve Antara gibi basın yayın organlarının haberlerinde, Erdoğan'ın 11-12 Şubat'ta Endonezya'ya düzenlediği resmi ziyaretin ayrıntılarına geniş yer verildi.

The Jawa Pos'un haberlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Bogor Sarayı'nda ikili temaslarda bulunmasından önce halkın Erdoğan'ı karşılamak üzere sokağa döküldüğüne dikkati çekildi. Ayrıca Türkiye ile Endonezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75'inci yılına özel 75 atlı askerin kırmızı beyaz üniformalar giydiği vurgulandı.

The Jakarta Post'un haberlerinde de Erdoğan ile Subianto'nun görüşmesi ve ikilinin Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'na başkanlık etmelerine dikkati çekildi.

İki ülke arasında 13 anlaşmanın imzalandığına işaret edilen haberlerde, Erdoğan'ın Orta Doğu meseleleri başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerde "anahtar aktör" olduğu belirtildi.

Türkiye ve Endonezya'nın Gazze'deki kalıcı barışı tesis etme yolunda "öncü rol" üstlenebileceği kaydedildi.

- "SUBİANTO'NUN ERDOĞAN'A DUYDUĞU ÖZEL SAYGI" VURGUSU

Detik News'ün haberinde ise yaklaşık 2 bin 500 Endonezyalı öğrencinin, ellerinde Türk bayraklarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu karşıladığına, bölge sakinlerinin de coşkuyla bu karşılamaya katıldığına işaret edildi.

Haberde, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Permana'nın ziyarete ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Permana, Subianto'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda karşıladığına ve otele giderken Erdoğan'a arabada eşlik ettiğine dikkat çekilerek, bunun "Subianto'nun Erdoğan'a duyduğu özel saygıdan" kaynaklandığını söyledi.

Antara'nın haberinde ise Erdoğan ve Subianto'nun sağanak altında ortak şemsiye kullandığı belirtildi.

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