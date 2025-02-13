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Politika

Başkan Erdoğan'ın görüntülerini ''Dombra'' ile paylaştılar

Pakistan hükümeti, resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanma anlarının görüntüleri 'Dombra' şarkısıyla paylaştı.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın görüntülerini ''Dombra'' ile paylaştılar
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Pakistan hükümetinin X sosyal medya hesabından, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Karşılama görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkının Urduca versiyonu kullanıldı.

Üzerinde "Ziyaretiniz Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi ve ilişkiyi daha da artıracak", "Pakistan size 'hoş geldiniz' diyor", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir yolculuk ve yeni bir barış mesajıdır" yazılarıyla paylaşılan görüntülerde Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetle uçaktan inerek kendisini karşılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile karşılaştığı anlar yer aldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşılamaya gelen çocuklar da görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'tan bu yana Malezya, Endonezya ve Pakistan'da mevcut işbirliklerini ele almak, bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak üzere resmi temaslarda bulunuyor.

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