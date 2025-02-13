Başkan Erdoğan'ın görüntülerini ''Dombra'' ile paylaştılar

Pakistan hükümetinin X sosyal medya hesabından, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Karşılama görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkının Urduca versiyonu kullanıldı.

Başkan Erdoğan için Urduca 'Dombra' bestelendi



Pakistan hükümetinin sosyal medya hesabından, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir video paylaşıldı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen Dombra'nın Urduca versiyonuna da yer verildi pic.twitter.com/ZJEoJxEgrQ — Star Gazetesi ���� (@stargazete) February 13, 2025

Üzerinde "Ziyaretiniz Türkiye ve Pakistan arasındaki sevgi ve ilişkiyi daha da artıracak", "Pakistan size 'hoş geldiniz' diyor", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni bir yolculuk ve yeni bir barış mesajıdır" yazılarıyla paylaşılan görüntülerde Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetle uçaktan inerek kendisini karşılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile karşılaştığı anlar yer aldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşılamaya gelen çocuklar da görüntülere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Şubat'tan bu yana Malezya, Endonezya ve Pakistan'da mevcut işbirliklerini ele almak, bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamak üzere resmi temaslarda bulunuyor.