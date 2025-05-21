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Politika

Başkan Erdoğan'ın güçlü desteğiyle inşa edildi! Orban: Batılılar engellemek için çok uğraştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nin açılış konuşmasında, 'Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı'da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti' dedi.

IHA21 Mayıs 2025 Çarşamba 11:41 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın güçlü desteğiyle inşa edildi! Orban: Batılılar engellemek için çok uğraştı
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmî Zirvesi'nin açılış konuşmasında, "Sayın Erdoğan mutlaka hatırlayacaktır, burada Batı'da mesela Türk akımı nasıl ilerleyebilir bunu çok konuşmuştuk. Batılılar bunu engellemek için çok şey yaptı ama biz bunu inşa ettik. Bu boru hattı olmasaydı belki Macaristan için enerji olmayacaktı. O yüzden Sayın Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü bu projeyi çok güçlü bir şekilde desteklemişti" dedi.

Orban, "3 yıldır her zaman barıştan yana oldunuz, ahlaki olarak da doğru bir konuydu bu ve aynı zamanda kendi çıkarımızaydı. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve üstlendiği barış misyonunu çok takdir ettiğimizi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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